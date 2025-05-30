Долгострой у Сайрана сносят в Алматы

Как сообщили в управлении городского планирования и урбанистики, площадь земельного участка составляет 0,6747 га.

— В 2006 году АО «Корпорация Куат» начаты строительно-монтажные работы. В 2008 году строительство приостановлено на уровне 10 этажа в связи с отсутствием финансирования. Общая площадь здания: 14 583 квадратных метра, — отметили в управлении.

Новым собственником земельного участка, согласно договору купли-продажи от 17 августа 2022 года, является физическое лицо.

— В апреле 2024 года собственнику выдано архитектурно-планировочное задание на строительство и эксплуатацию административного здания с объектами обслуживания со сносом существующего незавершенного строения. На сегодня эскизный проект нового здания не согласован, — добавили в ведомстве.

Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.