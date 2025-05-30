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    23:15, 29 Май 2025 | GMT +5

    Долгострой у Сайрана сносят в Алматы

    В Алматы демонтируют незавершенное строение, расположенное вблизи озера Сайран, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Пять долгостроев завершили в Павлодарской области
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Как сообщили в управлении городского планирования и урбанистики, площадь земельного участка составляет 0,6747 га.

    — В 2006 году АО «Корпорация Куат» начаты строительно-монтажные работы. В 2008 году строительство приостановлено на уровне 10 этажа в связи с отсутствием финансирования. Общая площадь здания: 14 583 квадратных метра, — отметили в управлении.

    Новым собственником земельного участка, согласно договору купли-продажи от 17 августа 2022 года, является физическое лицо.

    — В апреле 2024 года собственнику выдано архитектурно-планировочное задание на строительство и эксплуатацию административного здания с объектами обслуживания со сносом существующего незавершенного строения. На сегодня эскизный проект нового здания не согласован, — добавили в ведомстве.

    Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объекта, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.

    Теги:
    долгострои Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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