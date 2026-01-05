Заброшенное здание у Сайрана начали сносить в Алматы

Фотографии с техникой, разбирающей верхние этажи здания, уже появились в социальных сетях. Этот долгострой, знакомый многим горожанам, превратился в своеобразный арт-объект с граффити на фасаде. Площадь земельного участка составляет 0,6747 гектара.

Фото: threads.com/@mrrr.dmitry

Строительство здания началось в 2006 году АО «Корпорация Куат», однако уже через два года работы были приостановлены на уровне 10 этажа из-за отсутствия финансирования. Общая площадь здания составляет 14 583 квадратных метра.

Как ранее сообщали в управлении городского планирования и урбанистики, новым собственником земельного участка согласно договору купли-продажи от 17 августа 2022 года стало физическое лицо. В апреле 2024 года владельцу было выдано архитектурно-планировочное задание на строительство и эксплуатацию административного здания с объектами обслуживания с обязательным сносом существующего незавершенного строения.