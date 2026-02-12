Суды Алматы могут занять бывший элитный отель Кайрата Сатыбалды

В департаменте государственного имущества и приватизации Алматы в ответе на запрос агентства сообщили, что объект перешел в республиканскую собственность на законных основаниях.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 19 Закона РК «О государственном имуществе», основанием для приобретения государством прав на имущество является, в том числе, безвозмездная передача.

— В соответствии с Правилами приобретения государством прав на имущество по договору дарения и на основании приказа Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 13 июня 2023 года, заключен договор дарения от 1 августа 2023 года между гражданином РК Кайратом Сатыбалдыулы и Департаментом в отношении объекта недвижимости площадью 9 461,6 квадратного метра, — сообщил заместитель руководителя департамента Б. Айнабеков.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Объект с кадастровый номером 20:313:003:057:1/А расположен на земельном участке площадью 0,2222 гектара по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Коктем-3, дом 22.

Также в департаменте уточнили, что на основании приказа от 1 сентября 2023 года здание закреплено в республиканской собственности на баланс РГУ «Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по городу Алматы».

В Алматинском городском суде подтвердили эту информацию, отметив, что каких-либо обременений на здание не имеется.

В суде подчеркнули, что дальнейшая судьба объекта будет определяться после проведения всех необходимых процедур и оценки его технического состояния.

— По результатам обследования будут приниматься дальнейшие решения относительно порядка эксплуатации объекта и необходимости проведения ремонтных работ. Перечень судов и сроки их переезда будут определены по итогам завершения необходимых подготовительных мероприятий и принятия соответствующих организационных решений, — говорится в ответе Алматинского городского суда.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено текущее состояние гостиницы. По словам автора публикации, вандалы разгромили входную группу здания: повреждены двери и перила, а также, как утверждается, пострадали гранитные элементы фасада. Территория вокруг и внутри здания завалена мусором.

Фотокорреспондент агентства также побывал на месте и зафиксировал, в каком состоянии находится здание в настоящее время. Попасть внутрь гостиницы не удалось: все входы и окна на первом этаже забиты. По словам очевидцев, на объект стала регулярно заезжать полиция.

Как видно на месте, повреждения затронули входную группу: разбиты элементы ограждений и перила. Следы повреждений заметны и на фасаде здания — стены исписаны, облицовочные плиты частично разрушены.

Отметим, что в 2024 году Антикоррупционная служба обнародовала информацию о ряде активов Кайрата Сатыбалды, возвращенных в государство.

В перечень вошли административные здания, в том числе бизнес-центр Kaisar Plaza, а также эксклюзивные ювелирные изделия, объекты элитной недвижимости, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, включая активы, возвращенные из-за рубежа. Общая сумма активов тогда составила 732,8 млрд тенге.

Ранее мы писали, что бизнес-центр в Алматы, ранее принадлежавший Кайрату Сатыбалды, выставили на торги за 61,5 млрд тенге. Компания по управлению возвращенными активами разместила соответствующий лот на электронной торговой площадке. Речь идет о бизнес-центре Kaisar Plaza, расположенном в Алмалинском районе по улице Желтоксан, 115.

