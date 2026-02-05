Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды выставили на торги

Компания по управлению возвращенными активами разместила соответствующий лот на электронной торговой площадке. Речь идет о бизнес-центре Kaisar Plaza, расположенном в Алмалинском районе по улице Желтоксан, 115.

Общая площадь объекта, согласно данным в реестре, составляет 63 920 кв. метров, площадь земельного участка — 0,7209 гектара. Стартовая цена лота составляет 61,5 млрд тенге и указана без учета налога на добавленную стоимость.

Это здание находится у ТОО «КУВА» до 2030 года. В настоящее время объект передан в доверительное управление дочерней организации товарищества. В бизнес-центре размещены 53 арендатора с различными сроками договоров аренды.

При этом в документации указано расхождение в данных о площади здания. Так, в справке о зарегистрированных правах и технических характеристиках указана площадь 63 920 кв. метров, тогда как в дубликате технического паспорта — 56 480 кв. метров.

— Данное расхождение связано с тем, что панорамный этаж общей площадью 2 297 кв.метров фактически является крышей и в общую площадь не включен, а также за счет перемера и пересчета площадей, общая площадь уменьшилась на 5 143 кв.метра, — говорится в описании.

Аукцион по продаже бизнес-центра назначен на 7 апреля 2026 года и начнется в 10:00.

Отметим, что в 2024 году Антикоррупционная служба обнародовала информацию о ряде активов Кайрата Сатыбалды, возвращенных в государство. В перечень вошли административные здания, в том числе бизнес-центр Kaisar Plaza, а также эксклюзивные ювелирные изделия, объекты элитной недвижимости, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, включая активы, возвращенные из-за рубежа. Общая сумма активов тогда составила 732,8 млрд тенге.