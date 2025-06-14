Долгострои Алматы: что с ними будет дальше

На официальный запрос агентства в управлении градостроительного контроля Алматы предоставили список проблемных объектов, их текущее техническое состояние, а также обозначили дальнейшие планы по каждому из них.

Алмалинский район

1. Реконструкция зданий по ул. Панфилова, 156

Собственник: физическое лицо.

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начались и были приостановлены в 2015 году.

Фото: 2gis

Выдано предписание на проведение технического обследования, выполнение рекомендаций по его итогам, а также на консервацию объекта с оформлением соответствующего акта.

В специализированный межрайонный экономический суд Алматы был подан иск о принудительном исполнении предписания. Решением суда от 2 июля 2024 года иск удовлетворен, дело находится на исполнении в департаменте юстиции.

2. Строительство восьмиэтажного административного здания, ул. Амангельды, 52

Заказчик: АО «Алматыгорремстрой».

Фото: 2gis

Техническое состояние: строительно-монтажные работы были приостановлены в 2000 году на уровне восьмого этажа.

Выдано предписание на проведение технического обследования и выполнение рекомендаций по его итогам. Заказчик предоставил заключение о техническом состоянии объекта. На сегодняшний день предписание исполнено.

3. Строительство бизнес-центра, пр. Абая — ул. Тлендиева

Заказчик: физическое лицо (ранее — АО «Корпорация Куат»).

Фото: Александр Павский / Kazinform

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начались в 2006 году и были приостановлены с 2008 года на уровне десятого этажа.

В 2024 году очередному собственнику земельного участка было выдано предписание на проведение технического обследования объекта и выполнение рекомендаций по его итогам.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В том же году в управление градостроительного контроля поступило письмо о получении архитектурно-планировочного задания (АПЗ) на строительство и эксплуатацию административного здания с объектами обслуживания со сносом существующего незавершенного строения. Предписание исполнено. В настоящее время собственником земельного участка является другое физическое лицо.

Фото: Александр Павский / Kazinform

4. Общежитие на 170 мест, ул. Масанчи — ул. Жамбыла

Заказчик: РГП «Алматинское хореографическое училище им. А. В. Селезнева» Техническое состояние: строительно-монтажные работы начались и были приостановлены в 2014 году на уровне второго этажа.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Выдано предписание на проведение технического обследования объекта, выполнение рекомендаций по заключению и проведение консервации с предоставлением соответствующего акта. Собственником было представлено заключение о техническом состоянии здания. Предписание исполнено.

Фото: Александр Павский / Kazinform

5. Пристройка лабораторно-клинического корпуса, зап. ул. Шарипова, юж. ул. Курмангазы

Заказчик: Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты в 1983 году и были приостановлены в 1988 году.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Выдано предписание на проведение технического обследования, выполнение рекомендаций по его итогам и консервацию объекта с предоставлением акта о проведенной консервации.

Собственником представлено заключение о техническом состоянии здания, предписание исполнено. Однако позднее вновь выдано предписание на проведение обследования и консервации. В настоящее время подан иск на предмет исполнения предписания, ведутся судебные разбирательства.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Медеуский район

6. Строительство МЖК, вост. пр. Достык, южнее ул. Ньютона

Заказчик: физическое лицо.

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты в 2005 году, в 2007 году работы были приостановлены на стадии отделочных работ. Впоследствии, по решению суда, объект был снесен.

7. Строительство жилого комплекса, СПК «Горный гигант», западнее пр. Достык

Заказчик: ТОО «Cargo Rich Soul Group».

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты в 2015 году и приостановлены с 2016 года на уровне первого этажа.

Выдано предписание на проведение технического обследования и консервацию объекта с предоставлением соответствующего акта. В настоящее время инициирован иск о принудительном исполнении предписания.

Фото: Александр Павский / Kazinform

8. Строительство пятиярусного паркинга, ул. Мендикулова

Заказчик: АО «Серт».

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты в 2007 году и приостановлены с 2009 года на уровне второго этажа. Земельный участок передан в управление городской мобильности для дальнейшей реализации проекта. В настоящее время ведется снос.

9. Строительство колледжа мирового уровня 1-я очередь, п. Алатау, СЭЗ ПИТ

Заказчик: СПК «Алматы» (ранее НАО «Холдинг Кəсіпқор» г. Астана).

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты в 2014 году, с 2015 года были приостановлены на уровне второго, шестого этажей.

Выдано предписание на техническое обследование и консервацию объекта. Подан иск об исполнении предписания в СМЭС Алматы.

Фото: skyscrapercity.com

10. Строительство научно-исследовательского центра, ул. Ибрагимова, 7

Заказчик: ТОО «Центр инновационных и информационных технологий», учредитель — ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева».

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты в 2014 году и приостановлены на уровне третьего, пятого этажей.

Выдано предписание на техническое обследование и консервацию объекта. Инициируется иск об исполнении предписания.

11. Пристройка к существующему зданию на 125 коек, Горная, 440

Заказчик: Республиканский детский реабилитационный центр «Балбулак».

Фото: 2gis

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты в 2006 году, с 2008 года были приостановлены на уровне первого этажа.

Выдано предписание на выполнение рекомендации заключения о техническом состоянии строительных конструкции незавершенного строительства объекта. Подан иск об исполнении предписания. Иск удовлетворен СМЭС Алматы. Имеется срок на обжалования до 20 июня.

Турксибский район

12. Капитальное строительство двух жилых домов на 120 квартир в военном гарнизоне, ул. Красногорской, 52/1, 52А

Заказчик: Главное управление расквартирования войск Вооруженных сил РК.

Фото: yandex.kz

Техническое состояние: строительно-монтажные работы начаты 2012 году и приостановлены в 2014 году на стадии отделочных работ. Объект перешел на баланс управления строительства. Со стороны управления строительства планируется проведения технического обследования с дальнейшей разработкой ПСД на завершение объектов.

Алатауский район

13. Строительство многофункционального центра, юж. пр. Рыскулова, восточнее ул. Момышулы

Заказчик: Егембердиев А.

Техническое состояние: строительно-монтажные работы приостановлены в 2021 году на уровне пятого этажа. Инициируется внеплановая проверка для принятия мер по консервации объекта.

Фото: 2gis

Ранее сообщалось, что в Алматы демонтируют незавершенное строение, расположенное вблизи озера Сайран.

Недавно также начали сносить недостроенный объект по улице Ондасынова, участок 37/12, который несколько лет простаивал.

Всего с начала 2023 года в Алматы полностью или частично снесены 88 незаконных объектов, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.