В Алматы сносят крупный недостроенный объект

Объект расположен по улице Ондасынова, участок 37/12.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, снос недостроенного здания проводится на основании решения суда с участием судебных исполнителей.

Ранее управлением собственнику (физлицо) выдавалось предписание на устранение выявленных нарушений путем демонтажа выстроенной железобетонной конструкции сложной формы.

После того как предписание было неисполнено, 29 января 2024 года управление направило исковое заявление в Бостандыкский районный суд.

Фото: управление градостроительного контроля Алматы

27 мая 2024 года суд удовлетворил исковые требования, после чего материалы дела были переданы в департамент юстиции на исполнение.

Снос объекта начался сегодня.

Напомним, ранее в Алматы начали сносить долгострой у Сайрана.

Всего с начала 2023 года полностью или частично снесены 88 незаконных объектов, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.