Дэвид Кэмерон прокомментировал свой визит в страны ЦА

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с заявлением в ходе своего визита в республики Центральной Азии, подчеркивая важность свободы выбора в партнерствах для этих стран, передает агентство Kazinform.

Он отметил, что Великобритания не пытается заставить страны ЦА делать выбор между ними и другими державами.

— Мы не говорим Казахстану или любой другой стране, что вы должны сделать выбор, или что мы просим вас не делать выбор в пользу партнерства и торговли с Россией или Китаем или с кем-либо еще. Мы здесь, потому что считаем, что у вас должна быть возможность выбирать партнерство с нами таким образом, который бы позитивно отражался и нашей общей безопасности, и на нашем общем процветании. Как мы отмечали, вы находитесь в жизненно важном регионе, соседствующем с Россией, Китаем, Ираном и Афганистаном. Здесь много глобальных вызовов, о которых мы говорили. И для нас важно, чтобы Великобритания была здесь и говорила, что она хочет быть вашим партнером в развитии образования, партнером в борьбе с изменением климата, партнером в развитии бизнеса, партнером в предоставлении молодежи новых возможностей для самореализации в вашей стране, — заявил Дэвид Кэмерон.

Кроме того, выражая уверенность в перспективах сотрудничества с Казахстаном и другими странами Центральной Азии, министр подчеркнул, что лучшие времена еще впереди.

Напомним, сегодня в Астану с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Министр сообщил о планах приглашать британские горнодобывающие компании для работы в Казахстан. Кроме того, он отметил, что в два раза будет увеличено финансирование стипендии Chevening для казахстанских студентов.

22 апреля экс-премьер Великобритании прибыл с официальным визитом в Таджикистан. 22 - 23 апреля министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетил Кыргызстан.