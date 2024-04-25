Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, Великобритания — важнейший и надежный партнер Казахстана, а также один из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров.

— Отношения двух стран имеют глубокие корни и довольно богатую историю. Как бы ни были интересны летописи казахско-британских отношений, нет сомнений, что их будущее также будет наполнено грандиозными достижениями и вехами. В последние годы предпринимаются серьезные и системные действия, направленные на расширение конструктивного политического диалога и всестороннего взаимодействия между двумя странами. Наши страны объединяет общее стремление расширять и углублять многогранные действия. Приложили усилия и подтвердили готовность к совместной работе в этом направлении, — сказал Мурат Нуртлеу.

Он напомнил, что 11 лет назад в ходе визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Казахстан в качестве главы правительства было принято Совместное заявление о повышении уровня стратегического партнерства.