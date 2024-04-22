В Таджикистан с визитом прибыл Дэвид Кэмерон

В Таджикистан с визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.

В Международном аэропорту Душанбе его встретили первый заместитель министра иностранных дел Исматулло Насредин и другие официальные лица.

В рамках визита его примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также состоится встреча с министром иностранных дел.

Стороны обсудят текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между двумя странами, а также региональную проблематику.