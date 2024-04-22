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    10:26, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В Таджикистан с визитом прибыл Дэвид Кэмерон

    Дэвид Кэмерон
    Фото: daryo.uz

    В Таджикистан с визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.

    В Международном аэропорту Душанбе его встретили первый заместитель министра иностранных дел Исматулло Насредин и другие официальные лица.

    В рамках визита его примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также состоится встреча с министром иностранных дел.

    Стороны обсудят текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между двумя странами, а также региональную проблематику.

    Теги:
    Таджикистан СНГ Великобритания Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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