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    18:55, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Великобритания в 2 раза увеличит финансирование стипендии Chevening для казахстанских студентов

    Дэвид Кэмерон
    Фото: facebook.com/DavidCameronOfficial

    За последние 11 лет Казахстан и Великобритания достигли большого прогресса в развитии двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава МИД Великобритании отметил, что дипломатические отношения двух стран уходят своими корнями в 16 век.

    — С 2013 года я посещал Казахстан, за этот период я отмечаю огромный прогресс, который был достигнут Казахстаном. Я стал свидетелем этого прогресса, я очень рад это видеть. Мы начали наш стратегический диалог много лет назад, и сегодня мы наконец подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Это документ, который охватит все сферы нашего сотрудничества. За последние 11 лет мы достигли большого прогресса в развитии наших двусторонних отношений. Были созданы образовательные учреждения в Казахстане, — сказал Дэвид Кэмерон.

    Он объявил, что Великобритания планирует в два раза увеличить бюджет и финансирование стипендии Chevening для казахстанских студентов для получения образования в Великобритании.

    Теги:
    Вузы Дэвид Кэмерон Казахстан Соглашение Образование Студенты МИД РК Великобритания Стипендии Международные отношения Мурат Нуртлеу
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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