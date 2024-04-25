Великобритания в 2 раза увеличит финансирование стипендии Chevening для казахстанских студентов
За последние 11 лет Казахстан и Великобритания достигли большого прогресса в развитии двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава МИД Великобритании отметил, что дипломатические отношения двух стран уходят своими корнями в 16 век.
— С 2013 года я посещал Казахстан, за этот период я отмечаю огромный прогресс, который был достигнут Казахстаном. Я стал свидетелем этого прогресса, я очень рад это видеть. Мы начали наш стратегический диалог много лет назад, и сегодня мы наконец подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Это документ, который охватит все сферы нашего сотрудничества. За последние 11 лет мы достигли большого прогресса в развитии наших двусторонних отношений. Были созданы образовательные учреждения в Казахстане, — сказал Дэвид Кэмерон.
Он объявил, что Великобритания планирует в два раза увеличить бюджет и финансирование стипендии Chevening для казахстанских студентов для получения образования в Великобритании.