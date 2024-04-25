Великобритания будет приглашать горнодобывающие компании в Казахстан - Дэвид Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу сообщил о планах приглашать британские горнодобывающие компании для работы в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что страны достигли в экономическом направлении большого прогресса.

— Великобритания была одним из первых инвесторов в Казахстане. У нас есть большие коллаборации в нефтегазовой сфере. Мы являемся одними из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Я думаю, что это еще возрастет. Сегодня мы подписали соглашение о критическом сырье, и также мы будем приглашать великобританские горнодобывающие компании для работы в этой сфере в Казахстане, — сообщил Дэвид Кэмерон.

Однако он отметил о необходимости устранения всех бюрократических барьеров и границ для того, чтобы бизнес имел более благоприятные условия для работы во всех сферах: экономика, образование, энергетика, изменение климата.