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    19:13, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Великобритания будет приглашать горнодобывающие компании в Казахстан - Дэвид Кэмерон

    околовско-Сарбайское горно-обогатительное предприятие
    Фото: пресс-служба АО «ССГПО»

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече с министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу сообщил о планах приглашать британские горнодобывающие компании для работы в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава МИД Великобритании подчеркнул, что страны достигли в экономическом направлении большого прогресса.

    — Великобритания была одним из первых инвесторов в Казахстане. У нас есть большие коллаборации в нефтегазовой сфере. Мы являемся одними из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Я думаю, что это еще возрастет. Сегодня мы подписали соглашение о критическом сырье, и также мы будем приглашать великобританские горнодобывающие компании для работы в этой сфере в Казахстане, — сообщил Дэвид Кэмерон.

    Однако он отметил о необходимости устранения всех бюрократических барьеров и границ для того, чтобы бизнес имел более благоприятные условия для работы во всех сферах: экономика, образование, энергетика, изменение климата.

    Теги:
    Добыча Дэвид Кэмерон МИД РК Экономика Великобритания Мурат Нуртлеу
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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