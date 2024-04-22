12:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6
Дэвид Кэмерон с официальным визитом посетит Кыргызстан
22 - 23 апреля 2024 года министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетит Кыргызстан с официальным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным пресс-службы МИД КР, в ходе встречи состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые обсудят перспективы двустороннего кыргызско-британского сотрудничества.
Программой визита запланированы встречи Дэвида Кэмерона с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и главой кабмина Акылбеком Жапаровым.
Как сообщалось ранее, в Таджикистан с визитом прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.