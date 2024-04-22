Дэвид Кэмерон с официальным визитом посетит Кыргызстан

22 - 23 апреля 2024 года министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетит Кыргызстан с официальным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы МИД КР, в ходе встречи состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые обсудят перспективы двустороннего кыргызско-британского сотрудничества.

Программой визита запланированы встречи Дэвида Кэмерона с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и главой кабмина Акылбеком Жапаровым.

Как сообщалось ранее, в Таджикистан с визитом прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.