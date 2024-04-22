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    12:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Дэвид Кэмерон с официальным визитом посетит Кыргызстан

    Дэвид Кэмерон
    Фото: МИД КР

    22 - 23 апреля 2024 года министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетит Кыргызстан с официальным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы МИД КР, в ходе встречи состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые обсудят перспективы двустороннего кыргызско-британского сотрудничества.

    Программой визита запланированы встречи Дэвида Кэмерона с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и главой кабмина Акылбеком Жапаровым.

    Как сообщалось ранее, в Таджикистан с визитом прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

    Теги:
    Кыргызстан Таджикистан Джеймс Кэмерон Великобритания Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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