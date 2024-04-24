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    17:45, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Астану

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Астану
    Фото: кадр из видео

    В столицу Казахстана с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает агентство Kazinform.

    — Министр иностранных дел по делам Содружества и развития Соединённого Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Астану, — говорится в сообщении.

    В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

    Как сообщалось ранее, 22 апреля в Таджикистан с визитом прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. 22 - 23 апреля министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетил Кыргызстан с официальным визитом.

    Теги:
    Астана Видео МИД РК Великобритания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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