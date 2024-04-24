Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Астану

В столицу Казахстана с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает агентство Kazinform.

— Министр иностранных дел по делам Содружества и развития Соединённого Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Астану, — говорится в сообщении.

В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Таджикистан с визитом прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. 22 - 23 апреля министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетил Кыргызстан с официальным визитом.