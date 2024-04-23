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    11:20, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прилетит в Казахстан

    МИД РК
    Фото: Kazinform

     24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

    В ходе пребывания в Астане Дэвид Кэмерон будет принят руководством страны и проведёт переговоры с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

    В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

    По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Как сообщалось ранее, 22 апреля в Таджикистан с визитом прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. 22 - 23 апреля  министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетил Кыргызстан с официальным визитом.

    Теги:
    МИД РК Великобритания Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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