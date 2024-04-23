Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прилетит в Казахстан

24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе пребывания в Астане Дэвид Кэмерон будет принят руководством страны и проведёт переговоры с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Таджикистан с визитом прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. 22 - 23 апреля министр иностранных дел Великобритании, Лорд Дэвид Кэмерон по приглашению кыргызского коллеги посетил Кыргызстан с официальным визитом.