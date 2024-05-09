День Победы: истории легендарных героев-воинов Рахымжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова и Бауыржана Момышулы

26 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон «О государственных наградах Республики Казахстан». Этим законом имена воинов-героев Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева присвоены степеням ордена «Айбын». Агентство Kazinform предлагает вспомнить о легендарных героях и их подвигах.

Подобная практика присвоения государственным наградам имен известных личностей является общепринятой в мире. Персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти о национальных героях, а также служит укреплению общенационального единства, развитию патриотического воспитания.

Орден «Айбын» вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых структур за проявленную храбрость и отвагу.

Фото: Акорда

Ордену «Айбын» І степени присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова

Сагадат Нурмагамбетов являлся генералом армии, первым министром обороны суверенного Казахстана, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы. Родился Сагадат Кожахметович 25 мая 1924 года в селе Трудовое Алексеевского района Акмолинской области. Его трудовая деятельность началась в 1941 году. В 1942–1943 годах восемнадцатилетний Сагадат стал курсантом первого Туркестанского пулеметного военного училища.

Фото: Kazinform

На передовую Сагадат Нурмагамбетов попал в апреле 1943 года командиром пулеметного взвода отдельной морской бригады неподалеку от Армавира. Отсюда со своими подчиненными в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии прошел он пол-Европы, от Кавказа до Берлина.На Украине командовал ротой, форсировал Днепр и Днестр. Командовал батальоном. Прошел Белоруссию и Польшу и дальше — до Берлина.

Фото: Kazinform

Всю войну Сагадат Нурмагамбетов был на передовой, где возглавляемый им батальон, проявлял в боях смелость и мужество, выходил победителем из тяжелых сражений.

Сагадат Кожахметович воевал до мая 1945 года в качестве командира пулемётного взвода, командира пулемётной роты, командира стрелкового батальона, участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши.

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укреплённой обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Батальон Сагадата Нурмагамбетова участвовал в штурме здания рейхсканцелярии Гитлера. После Победы личный состав батальона выполнял задачи по охране важных объектов государственной значимости.

Фото: Kazinform

С июня 1946 по ноябрь 1949 года Сагадат Кожахметович проходил обучение в Военной академии имени М. И. Фрунзе. После ее окончания Нурмагамбетов проходил службу на различных штабных и командных должностях: старшим офицером оперативного управления штаба Туркестанского военного округа, командиром мотострелкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии, начальником штаба Гражданской обороны Казахской ССР, вновь заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего войсками Южной группы войск (Венгрия).

За это время он дважды обучался на курсах Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В Советской Армии ему были присвоены воинские звания «генерал-майор» (1964) и «генерал-лейтенант» (1972).

В 1989 году после расформирования округа стал председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил и одновременно председателем Комитета Верховного Совета Казахской ССР по делам ветеранов и инвалидов Вооружённых Сил.

23 мая 1994 года указом Президента Республики Казахстан ему присвоено звание Халык Кахарманы с вручением «Золотой Звезды» № 1.

Фото: Kazinform

В ноябре 1995 года вышел в отставку в звании генерала армии, после чего являлся советником Президента Республики.

В 1971–1994 годах неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Казахстана.

Жил и работал в городе Алма-Ате (ныне Алматы), в доме, где проживал Нурмагамбетов С. Н. установили памятную доску.

Фото: gosslugba.kz

В 1999 году именем генерала Нурмагамбетова была названа военная школа «Жас улан» в Астане, установлен бюст в его честь.

Фото: Министерство обороны РК

Генерал армии Сагадат Нурмагамбетов среди министров обороны стран СНГ в годы создания и становления суверенных государств был единственным участником Великой Отечественной войны. Генерала армии знают и помнят как в Казахстане, так и в странах СНГ. Его имя носит одна из улиц на родине героя — в городе Акколь, что в Акмолинской области, и в столице нашего государства.

Скончался Сагадат Нурмагамбетов 24 сентября 2013 года. Похоронен на Кенсайском кладбище Алма-Аты.

До последних дней жизни первый министр обороны был связан с нашими Вооруженными Силами. Нынче нет ни одной структуры, где бы ни служили и трудились его воспитанники. А те, кто служил под руководством генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, жил рядом — до сих пор испытывают гордость.

О годах совместной службы с Нурмагамбетовым ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Юрий Яковенко вспоминал так:

— С Сагадатом Кожахметовичем легко было работать, так как он знал всех своих подчиненных от и до, а главное, их сильные и слабые стороны. Вел с нами разговор на равных. Если ставил задачи, то они были ясные и четкие. Не сковывал наши действия и всячески поддерживал и поощрял инициативу. Никогда не позволял оскорблений и унижения. Еще у него — сильная феноменальная память. Мне кажется, что даже солдат знал не только по фамилии, а по имени и отчеству. Выезжая в части, соединения, все офицеры штаба округа стремились попасть в группу, которую возглавлял заместитель Командующего войсками округа генерал Нурмагамбетов, так как он спокойно решал любую возникшую проблему. Авторитет Сагадата Кожахметовича в республике был настолько высок, что ему не надо было писать письма-обращения в те или иные инстанции, достаточно было сделать один звонок и все решалось.

Фото: Kazinform

Генерал-лейтенант запаса Булат Джанасаев, бывший заместитель министра обороны РК:

— В годы создания Министерства обороны, Вооруженных сил Независимого Казахстана, в Верховном Совете РК в начале июля 1992 года был образован Комитет обороны и безопасности, председателем которого избрали меня. Наш Комитет в тесном взаимодействии разрабатывал блок военных законодательных актов для Вооруженных сил, других воинских формирований. Министр обороны Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов всегда очень спокойно, взвешенно и вдумчиво решал все задачи. Нам приходилось часто встречаться и обсуждать те или иные проблемы совместной работы. Разумеется, он произвел на меня впечатление человека очень мудрого, дальновидного, ответственного, имеющего огромный жизненный опыт. Нурмагамбетов глубоко вникал во все вопросы и не боялся брать ответственность в решении важных проблем, в том числе в назначении на вышестоящие должности молодых офицеров. К людям относился с уважением, заботился о подчиненных. И каждое дело, которое он начинал, делал с полной отдачей физических и духовных сил, опираясь на опыт Великой Отечественной войны. Когда проводили учения с соединениями и частями, генерал Нурмагамбетов не забывал обращаться к боевым эпизодам и учил командиров при отработке тех или иных задач на собственном опыте.

В этом году в стране отмечают 100-летие героя Великой Отечественной войны, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова. В эти дни память первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова почтили в Алматы, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Таразе. А в день защитника Отечества сотрудники АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС) возложили цветы к памятникам генералу армии Сагадату Нурмагамбетову и воинам-интернационалистам в городе Акколе.

Ордену «Айбын» II степени присвоено имя Бауыржана Момышулы

Бауыржан Момышулы легендарный воин-панфиловец, получивший звание Героя Советского Союза посмертно. Он являлся не только великим воином, но и литератором, в своих трудах он воспевал ратные подвиги и героизм народа. Его жизнь — это воплощение воинского и писательского таланта. В суверенном Казахстане он стал посмертно Народным Героем. Бауыржан Момышулы считается одним из первых казахстанских военных ученых.

Б.Момышулы родился в 1910 году в ауле Кольбастау Жамбылской области в семье простого скотовода-кочевника. Он был пятым ребенком в семье и единственным долгожданным сыном. Мать рано умерла, а отец очень дорожил сыном, много занимался его воспитанием. Вся округа знала мальчика как сына Момыша — Момыш улы, что закрепилось за ним как фамилия.

Фото: Kazinform

Будучи еще совсем молодым работал учителем, секретарем райисполкома, финансистом, начальником милиции. В 1936 году он призывается на действительную военную службу и навсегда связывает свое будущее с армией. В годы Великой Отечественной войны Момышулы был единственным казахом-командиром дивизии. Он прошел через всю долгую войну, начав ее в звании старшего лейтенанта и закончив полковником. Командовал взводом, батальоном, полком и дивизией.

В 1933 году окончил полковую школу, артиллерийское военное училище, стал артиллерийским офицером. Служил на Дальнем Востоке у В. К. Блюхера, участвовал в боях с Японской Квантунской армией, у озера Хасан, командиром артиллерийской батареи, в июле–августе 1938 года.

В 1939–1940 годах служил на Украине, участвовал в походах на Карпаты и присоединении Бессарабии. В 1940-м вернулся в Казахстан, работал старшим инструктором Казвоенкомата. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года был в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова.

В должности командира батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (с ноября 1941 — 8-я гвардейская стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) старший лейтенант Момышулы при обороне Москвы участвовал в 27-и боях.

Во время второго генерального наступления вермахта на Москву, с 16 по 18 ноября 1941 года, батальон Б.Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Умелое руководство комбата позволило на 3 дня задержать фашистов на данном рубеже. После чего старший лейтенант Момышулы вывел батальон из окружения боеспособным.

Фото: Kazinform

Героический боевой путь батальона под командованием Бауыржана Момышулы описан в художественно-исторической книге Александра Бека «Волоколамское шоссе».

На фронте командиром батальона Б. Момышулы провел месяц, после чего был досрочно повышен в командирской должности — до командира «своего же» полка, оставаясь в звании старшего лейтенанта. Позже, будучи командиром 19-го гвардейского стрелкового полка, 26–30 ноября 1941 года гвардия Момышулы в районе деревни Соколово Московской области вместе со своим полком в течение четырех суток вел упорные бои, успешно отбивая атаки противника. 5 декабря 1941 года Б. Момышулы был ранен, но поля боя не покинул.

В ходе боя в деревне Дубровка Московской области он вновь был тяжело ранен.

В январе–апреле 1942 г. 8-я гвардейская стрелковая дивизия и 9-я гвардейская стрелковая дивизия, командиром которой Б.Момышулы был назначен впоследствии, вели бои с дивизией СС «Мертвая голова» (Totenkopf) и участвовали в Демянской операции («Демянский котел»). Вскоре Б. Момышулы было присвоено звание гвардии полковника, вышел приказ о его назначении командиром дивизией.

В 1944 году Б.Момышулы окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии Генерального штаба.

С 28 января 1945 года гвардии полковник Бауыржан Момышулы командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией 2-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта.

В феврале — марте 1945 года северо-западнее станции Приекуле (Латвия) части умело руководимые им дивизии прорвали три полосы сильно укрепленной обороны противника. В результате наступления дивизии было освобождено 15 населенных пунктов, нанесен значительный урон врагу в живой силе и боевой технике.

Фото: el.kz

За проявленные мужество и героизм в битве под Москвой капитана Бауыржана Момышулы в1942 году представили к званию Героя Советского Союза, однако получил он его лишь посмертно — 11 декабря 1990 года.

После войны продолжал службу в Вооруженных силах СССР.

С декабря 1955 года полковник Момышулы — в запасе. Член Союза писателей СССР.

Автор тактических маневров и стратегий.

Фото: Kazinform

Читал лекции по боевой подготовке во время визита на Кубу в 1963 году (опубликованы в испаноязычных газетах). Встречался с министром обороны Кубы Раулем Кастро и был удостоен звания почетного командира 51-го полка Революционных Вооружённых сил Кубы.

В военных учебных заведениях США, Кубы, Израиля, Никарагуа отдельно изучается военный опыт Момышулы.

«Волоколамское шоссе» стало книгой обязательного чтения для членов Пальмаха, и позднее — для офицеров Армии Обороны Израиля.

Фото: marwin.kz

Б.Момышулы был кумиром для Эрнесто Че Гевары, «Волоколамское шоссе» было одной из любимых книг команданте Че и Фиделя Кастро. В 1963 году было опубликовано интервью с Фиделем Кастро.

На вопрос: «Кого вы могли бы назвать героем Второй мировой войны?» Кастро ответил: Героя книги Александра Бека «Волоколамское шоссе» — казаха Момышулы.

Фото: акимат Астаны

Сегодня в Казахстане имя Героя носят улицы в городах Алматы, Тараз, Атырау, в посёлке Асса Жамбылской области, в селе Нежинка Северо-Казахстанской области. В Астане его именем назван проспект, спорткомплексы, школы, воинские части и установлен памятник.

Фото: Kazinform

Фото: акимат Алматы

Ордену «Айбын» III степени присвоено имя Рахимжана Кошкарбаева

Рахимжан Кошкарбаев родился в селе Тайтобе Акмолинской области (тогда Акмолинской губернии) в 1924 году. Рахимжан воспитывался в детском доме: мать умерла, когда ему было четыре года, а отец был репрессирован (тогда мальчику было 13).

Фото: Kazinform

В 18 лет юный Рахимжан Кошкарбаев попал в армию. В 1943 году вместе с группой солдат его направили в Тамбовское общекомандное пехотное училище. А в октябре 1944 года младший лейтенант Кошкарбаев, с отличием окончив училище, отправился на передовую, ушел на войну и начал ее в Варшаве. В битве за Берлин Рахимжан Кошкарбаев со своим взводом находился в первых рядах.

Фото: Wikipedia

Первый орден «Отечественной войны I степени» он получил в апреле 1945 года. Причем не за конкретный подвиг, а, можно сказать, за их серию. В течение нескольких дней штурмовой взвод под командованием лейтенанта Кошкарбаева форсировал Одер, закрепился на противоположной стороне и сломил сопротивление нацистов, дав возможность переправиться другим группам. 29 апреля подобный бросок был совершен через реку Шпрее.

Всего за пару недель, пройдя от Одера до центра Берлина, бойцы подразделения Кошкарбаева уничтожили 200 немецких солдат и офицеров. Также они захватили в плен более 180 солдат, завладели трофеями в виде 14 полевых орудий, 27 крупнокалиберных пулеметов и так далее.

Кроме того, многие в Казахстане знали, что именно Рахимжан Кошкарбаев первым поднял флаг победы над еще сопротивляющимся Рейхстагом.

Известно, что 30 апреля 1945 года в 14:25 бойцы во главе с Рахимжаном Кошкарбаевым ворвались в здание Рейхстага с северной части для установления флага над ним. Они донесли Знамя Победы и водрузили его над Рейхстагом — командир взвода разведки первого стрелкового батальона лейтенант Кошкарбаев и боец разведочного взвода полка Григорий Булатов.

Фото: Kazinform

Рахимжану Кошкарбаеву тогда был всего 21 год.

— Говорили: «Вот в Рейхстаг надо. Товарищ лейтенант рекомендует вас». Командир батальона, правда, меня предупредил: это в приказном порядке, желаете — идите, не желаете — можем других посылать. Почему они так сказали, понял я потом: это было связано с тем, что гарантия остаться живым абсолютно исключалась, — вспоминал сам герой.

Стоит отметить, о подвиге Рахимжана Кошкарбаева одним из первых заявлял государственный деятель, писатель Какимжан Казыбаев. По заданию Бауыржана Момышулы писатель трудился много, чтобы героизм Рахимжана Кошкарбаева был оценен на достойном уровне.

Фото: Kazinform

Какимжан Казыбаев, находя сотни документов, доказывающих факт героического поступка того времени, публиковался и в зарубежных изданиях. Тот факт, что лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и красноармеец Григорий Булатов первыми водрузили знамя над Рейхстагом, в советское время не признавали.

Вот что пишет газета «Түркістан» об этом в материале К.Адырбекулы: «Правду не утаишь. Героический поступок Р.Кошкарбаева был официально подтвержден лишь спустя 62 года. Попытки восстановить справедливость предпринимались и раньше. На 20-летие празднования Великой Победы в Москву были приглашены ветераны Великой войны. Среди них был и Р.Кошкарбаев. Когда грузин Кантария вынес знамя 150 дивизии, водруженное на рейхстаге, Кошкарбаев сказал во всеуслышанье: „Это знамя первым на рейхстаг водрузил я“. Это подтверждается и очевидцами события.

А вот какая история случилась в 1962 году в одном из ялтинских санаториев, где отдыхал ветеран Великой Отечественной войны Зекен Темиргалиев. Отдыхающих повезли в музей города Ставрополя. Во время экскурсии гид показала фотографию Кантарии и Егорова, как бойцов, первыми водрузивших советское знамя на рейхстаге. И ветеран из Уральска Ташкенбаев с возмущением возразил гиду: «Эти сведения неверные. Знамя первыми на рейхстаг подняли Рахымжан Кошкарбаев и Григорий Болатов. В то время я руководил отделом связи 150 дивизии. 30 апреля командир дивизии генерал Шаталов доложил командующему Первым Белорусским фронтом о том, что советское знамя — над рейхстагом, и сделали это Р.Кошкарбаев и Г. Болатов».

Фото: Kazinform

Известный советский писатель Борис Горбатов в своей книге «Герой штурма Берлина» писал: «Пора кончать сравнивать наших воинов с орлами и беркутами. Какой орел, беркут может сравниться с казахом Кошкарбаевым, который на моих глазах водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, несмотря на сильный, ураганный огонь немцев».

Интересные факты приведены в № 26 газеты «Қазақ әдебиеті» за апрель 2006 года: «Нью-Йорк таймс» за 1 мая 1945 года опубликовала новость в материале под заголовком «Советское знамя развевается над Рейхстагом». А заканчивается статья так: «Советские войска, захватив Берлин, вчера водрузили свое знамя на Рейхстаге». А ведь газеты верстают заранее, в предыдущий до выхода день, и, учитывая это, можно смело говорить о том, что американцы писали о 30 мае, дне — когда знамя появилось на Рейхстаге благодаря Кошкарбаеву и Болатову. Тогда как советские издания начали освещать данное событие только с 3 мая.

Фрагмент газеты

В 2004 году в издательстве «Жібек жолы» вышел в свет сборник воспоминаний «Водрузивший знамя на рейхстаг — Рахымжан Кошкарбаев». Один из авторов книги, писатель-фронтовик Азильхан Нуршайыков свидетельствует о том, что за совершение названного подвига Кошкарбаев и Болатов были представлены к званию Героя Советского Союза. Однако, вследствие хитроумной, лицемерной политики государства награду получили Егоров и Кантария.

Фото: Kazinform

Однако только после обретения независимости, 7 мая 1999 года по Указу Президента РК Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание Халық Қаһарманы.

Институт военной истории России 7 мая 2007 года официально подтвердил, что лейтенант 150-й стрелковой дивизии 3-ей ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахимжан Кошкарбаев водрузил боевое знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.

Во времена социализма Рахимжан Кошкарбаев был почетным гражданином Берлина, а пионерская дружина и бригада судостроителей в ГДР носили его имя.

Фото: акимат Алматы

Сегодня память героя увековечена в названии проспекта в Астане, начало которого обозначено памятником Рахимжану Кошкарбаеву. Широкий проспект берет свое начало от моста улицы Сарайшык, пролегает вдоль ЖК «Highvill Astana», поворачивает налево и через новостройки тянется до Карагандинской трассы. Просторный, светлый и строящийся проспект — это одна из самых оживленных артерий города.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Сегодня в Астане Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках празднования Дня Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву.