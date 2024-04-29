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    11:23, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Дело Бишимбаева: прения сторон перенесли из-за неявки обоих подсудимых

    Куандык Бишимбаев
    Фото: скрин с онлайн-трансляции

    Куандык Бишимбаев и Бауыржан Байжанов не явились в суд. По этой причине прения перенесли на послеобеденное время, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Главное судебное разбирательство должно происходить с обязательным участием подсудимых в зале судебного заседания. Учитывая, что в конвойной службе возникли неполадки, и подсудимые будут доставлены после 11:00 по нашим сведениям, главное судебное разбирательство откладывается до 14:30, — сказала Айжан Кульбаева в зале заседания.

    Напомним, что Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям. 1, ч. 2 статье 110 Уголовного кодекса (Истязание),. 5, ч. 2 статье 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), статье 14 ч. 2 (Рецидив особо тяжкого преступления). Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

    Ранее Департамент полиции по Астане возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

    В интернете опубликовали изображения присяжных заседателей. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила распространение изображений. В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Те, кто опубликовал изображения будут привлечены к ответственности.  Позже представителей СМИ вернули в зал заседания.

    В ходе исследования материалов дела допросили брата погибшей Айтбека Амангельды, озвучили результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Суды Салтанат Нукенова Убийство Дело Бишимбаева
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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