    05:10, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94

    Число жертв мощного пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 94 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: АЗЕРТАДЖ

    По данным пожарной службы, большинство тел были обнаружены в двух из семи зданий, где огонь оказался наиболее интенсивным. Количество пострадавших также выросло и достигло 155 человек. Ранее сообщалось примерно о 100 пострадавших.

    Среди получивших ожоги и травмы — 11 сотрудников пожарной службы.

    Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживало порядка четырех тысяч человек. Пожару был присвоен самый высокий уровень.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Соболезнования Си Цзиньпину также направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, власти озвучили возможную причину возникновения пожара.

