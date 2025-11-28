Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94

По данным пожарной службы, большинство тел были обнаружены в двух из семи зданий, где огонь оказался наиболее интенсивным. Количество пострадавших также выросло и достигло 155 человек. Ранее сообщалось примерно о 100 пострадавших.

Среди получивших ожоги и травмы — 11 сотрудников пожарной службы.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом комплексе Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти две тысячи квартир, проживало порядка четырех тысяч человек. Пожару был присвоен самый высокий уровень.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Соболезнования Си Цзиньпину также направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, власти озвучили возможную причину возникновения пожара.