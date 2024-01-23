Будут ли обследовать дома на предмет разрушений в Алматы

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил, куда могут обращаться жители города в случае, если чьи-то дома пострадали в результате сильного ночного землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Все объекты жизнеобеспечения, жилые дома, многоквартирные жилые дома будут обследованы, жители могут скидывать информацию нам, дополнительно мы опубликовали номера телефонов на наших ресурсах, в соцсетях. Мы все будем проверять. Какой определенный срок? Мы точно сказать не можем, возможно сегодня, завтра, послезавтра, - ответил спикер на брифинге.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных сильных толчков не прогнозируется. Об этом также заявил сейсмолог.

Кроме того, в городе в каждом районе открылись точки сбора населения при ЧС.

Утром стало известно, что в результате землетрясения пострадало 44 человека.

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев ответил, как долго могут продолжаться афтершоки после землетрясений.