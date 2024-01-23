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    11:48, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Будут ли обследовать дома на предмет разрушений в Алматы

    Центр Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил, куда могут обращаться жители города в случае, если чьи-то дома пострадали в результате сильного ночного землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Все объекты жизнеобеспечения, жилые дома, многоквартирные жилые дома будут обследованы, жители могут скидывать информацию нам, дополнительно мы опубликовали номера телефонов на наших ресурсах, в соцсетях. Мы все будем проверять. Какой определенный срок? Мы точно сказать не можем, возможно сегодня, завтра, послезавтра, - ответил спикер на брифинге.

    В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение.  Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома.

    Позже в ДЧС сообщили, что повторных сильных толчков не прогнозируется.  Об этом также заявил сейсмолог. 

    Кроме того, в городе в каждом районе открылись точки сбора населения при ЧС. 

    Утром стало известно, что в результате землетрясения пострадало 44 человека. 

    Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев ответил, как долго могут продолжаться афтершоки после землетрясений. 

    Теги:
    ДЧС МЧС Землетрясение Алматы Происшествия, ЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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