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    02:06, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Разрушительного землетрясения в Алматы не ожидается — сейсмолог

    землетрясение в Алматы
    Фото: кадр из видео

    Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбвев заверил, что сильного разрушительного землетрясения в Алматы в ближайшее время не ожидается, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Хочу заверить жителей и гостей Алматы о том, что сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается. То сейсмическое событие, которое произошло буквально недавно, происходило на территории КНР и Республики Кыргызстан. Те толчки, которые ощутили жители Алматы и Алматинской области, частично области Жетысу являются афтершоками. Практически все страны Центральной Азии ощутили данное сейсмическое событие. На данный момент зафиксировано уже более 10 афтершоков, из них наши жители ощутили только 2 афтершока. Никаких поводов для паники нет, — сказал Даулет Сарсенбаев.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

    Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

    В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Алматы Землетрясение Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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