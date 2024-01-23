Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбвев заверил, что сильного разрушительного землетрясения в Алматы в ближайшее время не ожидается, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Хочу заверить жителей и гостей Алматы о том, что сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается. То сейсмическое событие, которое произошло буквально недавно, происходило на территории КНР и Республики Кыргызстан. Те толчки, которые ощутили жители Алматы и Алматинской области, частично области Жетысу являются афтершоками. Практически все страны Центральной Азии ощутили данное сейсмическое событие. На данный момент зафиксировано уже более 10 афтершоков, из них наши жители ощутили только 2 афтершока. Никаких поводов для паники нет, — сказал Даулет Сарсенбаев.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.