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    10:36, 23 Январь 2024 | GMT +6

    44 человека обратились к медикам за помощью после землетрясения в Алматы

    Минздрав РК
    Фото: Минздрав РК

    Начиная с  01:00 23 января, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей, передает агентство Kazinform со ссылкой на 

    С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение.

    Также получили медицинскую помощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.

    — Все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города, — заверили в управлении.

    Ночью управление общественного здравоохранения города Алматы сообщало, что служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.

    Теги:
    Здравоохранение Землетрясение Алматы Общество Минздрав РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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