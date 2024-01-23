44 человека обратились к медикам за помощью после землетрясения в Алматы

Начиная с 01:00 23 января, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей, передает агентство Kazinform со ссылкой на

С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение.

Также получили медицинскую помощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.

— Все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города, — заверили в управлении.

Ночью управление общественного здравоохранения города Алматы сообщало, что служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.