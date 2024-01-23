Сколько могут продолжаться афтершоки после землетрясения в Алматы

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев ответил, как долго могут продолжаться афтершоки после землетрясений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер отметил, что после произошедшего сейсмического события на границе Кыргызстана и Китая на территориях этих стран было зарегистрировано более 100 афтершоков, а жители Алматы смогли ощутить более 5 афтершоков.

- Сколько может это продолжаться? К примеру, возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии, афтершоки происходят по сей день. Мы фиксируем данное событие. Вы об этом также читаете в новостях. По поводу, стоит ли ожидать более сильных толчков, – нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений и афтершоков не будет. Они идут на угасание, затухание. Угрозы нет, - ответил сейсмолог.

Он также обратился к жителям города: в случае, если они ощутили какие-либо толчки, то должны действовать по инструкции.