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    10:26, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Сколько могут продолжаться афтершоки после землетрясения в Алматы

    Землетрясение в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев ответил, как долго могут продолжаться афтершоки после землетрясений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спикер отметил, что после произошедшего сейсмического события на границе Кыргызстана и Китая на территориях этих стран было зарегистрировано более 100 афтершоков, а жители Алматы смогли ощутить более 5 афтершоков.

    - Сколько может это продолжаться? К примеру, возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии, афтершоки происходят по сей день. Мы фиксируем данное событие. Вы об этом также читаете в новостях. По поводу, стоит ли ожидать более сильных толчков, – нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений и афтершоков не будет. Они идут на угасание, затухание. Угрозы нет, - ответил сейсмолог.

    Он также обратился к жителям города: в случае, если они ощутили какие-либо толчки, то должны действовать по инструкции.

    Теги:
    ДЧС МЧС Землетрясение Алматы Происшествия, ЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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