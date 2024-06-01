Блокировка TikTok в Казахстане: что об этом думают известные блогеры страны

В Казахстане рассматривают возможность блокировки социальной сети TikTok. Об этом заявила министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, на платформе распространяется много противоправного контента. Ранее эту проблему поднимали и депутаты. Корреспондент агентства Kazinform решила поговорить с известными блогерами страны, популяризаторами образования и науки, чтобы узнать их мнение по поводу возможного запрета на соцсеть.

Учитель химии из Алматы Улан Усенов покорил TikTok еще три года назад, объясняя школьный материал через японское аниме «Наруто». Сегодня учитель выступает против блокировки TikTok в Казахстане.

Фото: из соцсетей Улана Усенова

- Насколько я знаю, озвучивается позиция в защиту молодежи, несовершеннолетних от возможного буллинга и просмотра негативного контента. Отмечается, что особенно в TikTok это часто распространяется. Я не согласен с этим по нескольким причинам. Первое - любой родитель, взрослый человек, зайдя в настройки приложения с устройства своего ребенка может включить “родительский контроль”. И ребенку автоматически не будет показываться любой нежелательный контент. Это решается в пару кликов, - говорит Улан Усенов.

Тем не менее, он отмечает, что TikTok не содержит порнографический контент, как это заявляют некоторые депутаты. По словам блогера, в социальной сети Вконтакте намного больше противоправных фото и видео.

- Я как учитель считаю, что дети в первую очередь негативным вещам набираются не из соцсетей, а из окружения: родителей, братьев, сестер, ребят со двора. На самом деле, если на уровне ячейки семьи установлены некоторые правила поведения, объясняется неуместность использования бранных слов, тогда ребенок понимает, что это нездоровые вещи. Поэтому я считаю, что полностью винить соцсети нельзя. В том, что дети проводят много времени в телефонах, виноваты родители. Потому что гораздо проще отдать ребенку планшет, чем проводить с ним качественно время. Ведь читать книги, гулять на улице, заниматься какими-либо активностями требует много времени и энергии, - считает учитель.

TikTok, по мнению Улана Усенова, наоборот, развивает у детей креативность. Платформа предоставляет возможность объяснять важные темы удобным и интересным способом. Дети получают новости, социализируются, объединяются по интересам, учатся снимать и монтировать видео, танцевать и говорить перед камерой. Также через TikTok казахстанские музыканты становятся знаменитыми, развивается казахский язык, говорит блогер.

Кроме того, по его словам, администрация соцсети вкладывает значительные ресурсы в обеспечение безопасности детей.

- Администрация TikTok перевезла головной офис из Москвы в Алматы, набрала кадры из казахстанских специалистов. Они проводят встречи, семинары для наших казахстанских блогеров, всегда поддерживают. Организовывают такие акции, как туры по Казахстану, где блогеры снимают видео про родные края, челленджи по еде и книгам. Они, наоборот, поддерживают образование, - отметил Улан Усенов.

Еще один популяризатор науки и культуры Казахстана, взорвавший TikTok своими историческими видео - Нуркожа Ерсайын. Блогер также считает, что блокировка платформы в Казахстане будет ошибочным шагом. По его словам, соцсеть предоставляет уникальные возможности для самовыражения, образования и распространения культурных ценностей.

Фото: из соцсетей блогера

- Как этноблогер я использую TikTok для популяризации истории и культуры казахов, и я уверен, что такие инициативы приносят большую пользу обществу. Это платформа, на которой можно найти образовательные видео, развивающие задания и информацию о культуре и истории. Для детей это может быть увлекательным и интерактивным способом учиться и развиваться, - говорит Нуркожа Ерсайын.

Тем не менее, он признает, что TikTok, как и любая другая социальная сеть, может оказывать негативное влияние на детей, если контент не контролируется. Но по словам блогера, платформа уже имеет очень сильную систему модерации и защиты детей: неприемлемый контент сразу блокируется, есть родительский контроль и множество инструментов для фильтрации контента. Поэтому он считает важным научить детей и родителей правильному использованию этих инструментов и развивать цифровую грамотность.

Напомним, ранее популярную соцсеть предложили заблокировать в России. В Кыргызстане тоже сообщили, что ограничат доступ к TikTok.

В конце апреля Еврокомиссия инициировала разбирательство против этой платформы. В это же время Президент США Джо Байден подписал закон, требующий от владельца TikTok продать соцсеть. После чего TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали в суд на правительство США в попытке опротестовать данный закон.

В феврале этого года министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что в Казахстане также рассматривается вопрос блокировки платформы. Проблему распространения негативного контента на площадке TikTok ранее поднимал в своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев.

В свою очередь, медиа-продюсер, основатель самого популярного в СНГ TikTok-хауса BIP House Асхат Халимов поделился своим мнением и сказал, что легче что-то исправить, чем блокировать всю платформу.

Психолог частной практики, суицидолог Карлыгаш Мелис высказалась о влиянии соцсети на детскую психику.