Бишкек к Новому году украсят с учетом энергосбережения

По данным мэрии Бишкека, в этом году главная ёлка будет установлена на северной стороне площади. Принимая во внимание требования законодательства о тишине и рекомендации по экономии электроэнергии, все решения будут приниматься с учетом энергосбережения, безопасности и удобства для горожан. Для ее оформления приобретут новые энергосберегающие гирлянды с регуляторами мощности, энергопотребление полностью оформленной ёлки составит 53 кВт·ч.

Также на площади установят ледовый каток площадью 1400 кв. м., для работы которого при повышении температуры наружного воздуха расход электроэнергии будет составлять до 30кВт/ч.

В целях создания пространства для людей, а также экономии и оптимизации нагрузки на городские электросети, количество домиков сократят до 14. Кроме того, снизят максимальную энергонагрузку на каждый домик в два раза по сравнению с прошлым годом. Необходимая мощность на объект составит порядка 2 кВт. Прогулочная зона, фуд-зоны и массовые мероприятия будут работать до 22:00.

Как отметили в мэрии, все монтажные работы планируется завершить к середине декабря.

Напомним, в Кыргызстане отмечается дефицит электроэнергии. В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

Для соблюдения требований закона о тишине, а также в целях энергосбережения все культурно-развлекательные заведения Бишкека не будут работать после 22:00.

В сентябре 2025 года министр энергетики КР в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран.

