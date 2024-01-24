Авторов фейков о землетрясении в Алматы установила полиция

Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал об обстановке в городе после сильного землетрясение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава ДП сообщил, что личный состав служб и подразделений департамента полиции Алматы был переведен на усиленный вариант несения службы. В городе обстановка стабильная и контролируемая.

- Всего правопорядок в городе обеспечивали около 2,5 тыс. полицейских, в том числе 70 экипажей патрульной полиции, которые обеспечивали дорожную безопасность. Кроме того, были усилены следственно-оперативные группы. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Служба «102» Центра оперативного управления работала в штатном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось, - констатировал Арыстангани Заппаров.

По словам главы полиции мегаполиса, приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений, благодаря чему фактов мародерства не зафиксировано.

- Было распространение ложных сведений, которые минувшей ночью сеяли в обществе и социальных сетях необоснованную панику и страх. Оперативными подразделениями ДП Алматы установлены личности авторов фейков, принимаются меры по их привлечению к ответственности. Мы призываем граждан к информационной культуре и рекомендуем доверять лишь сведениям из официальных источников, - резюмировал он.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных сильных толчков не прогнозируется. Об этом также заявил сейсмолог.

Кроме того, в городе в каждом районе открылись точки сбора населения при ЧС. По последним данным, за медицинской помощью после землетрясения в стационары обратились 67 человек.

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев ответил, как долго могут продолжаться афтершоки после землетрясений.