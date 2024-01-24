Число пострадавших из-за землетрясения выросло в Алматы

В Алматы по состоянию на 17 часов за медицинской помощью после землетрясения в стационары обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Все пострадавшие получают полный объем необходимой медицинской помощи. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение. Трое взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе УОЗ.

Также в центре детской неотложной медицинской помощи лечение получают четверо детей: шести- и семимесячный дети и дети в возрасте 7 и 16 лет.

- Все травмы они получили дома при падении. Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное, - добавили в управлении.

Еще один 17-летний ребенок с диагнозом ОРВИ лечится в детской городской инфекционной больнице.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Позже сообщалось, что за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм.