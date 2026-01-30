Агентство Kazinform будет транслировать шестое заседание Конституционной комиссии

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz, constcouncil.kz, Конституциялық реформа 2026.

Начало трансляции в 16:00 часов.

Прямой эфир будет транслироваться и на YouTube-канале агентства Kazinform.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии. С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

Решение о создании Конституционной комиссии было озвучено Президентом на заседании Национального курултая. По словам Президента, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

Глава государства отметил, что комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем будут определены сроки проведения общенационального референдума.

Комиссия провела уже пять заседаний. На предыдущем заседании 29 января в ходе многочисленных докладов были высказаны содержательные предложения по проекту текста. Теперь, по словам председателя Конституционной комиссии Эльвиры Азимовой, необходимо рассмотреть их в рамках работы комиссии и подготовить согласованные позиции. Поэтому с учетом предложений, высказанных в четверг обсуждении, будет подготовлен доработанный текст проекта поправок.

В проекте конституционной реформы предусмотрены преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.