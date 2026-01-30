— Сегодня в ходе многочисленных докладов были высказаны содержательные предложения по проекту текста. Считаю необходимым рассмотреть их в рамках работы комиссии и подготовить согласованные позиции. Поэтому с учетом предложений, высказанных на сегодняшнем обсуждении, будет подготовлен доработанный текст проекта. Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 30 января. Время проведения будет сообщено дополнительно, — сказала Э. Азимова.

Напомним, 21 января Глава государства подписал Указ о создании комиссии по Конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Первое заседание комиссии, посвященное обсуждению политических реформ, озвученных Главой государства на V заседании Национального курултая, состоялось 24 января.

Комиссию по Конституционной реформе возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, ее заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева. В состав вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, региональных советов, экспертного и научного сообщества.

Ключевые направления реформ: переход к однопалатному Парламенту — Курултаю, учреждение должности вице-президента, создание Халық Кеңесі — Народного Совета. Эти инициативы требуют комплексной проработки и закрепления в Конституции.



