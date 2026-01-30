РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:38, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 30 января

    30 января пройдет очередное заседание комиссии по Конституционным реформам. Об этом сообщила председатель Конституционной комиссии Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Конституционный суд РК

    — Сегодня в ходе многочисленных докладов были высказаны содержательные предложения по проекту текста. Считаю необходимым рассмотреть их в рамках работы комиссии и подготовить согласованные позиции. Поэтому с учетом предложений, высказанных на сегодняшнем обсуждении, будет подготовлен доработанный текст проекта. Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 30 января. Время проведения будет сообщено дополнительно, — сказала Э. Азимова. 

    Напомним, 21 января Глава государства подписал Указ о создании комиссии по Конституционной реформе, в состав которой вошли представители депутатского корпуса и представительных органов власти, общественные деятели, политологи. Первое заседание комиссии, посвященное обсуждению политических реформ, озвученных Главой государства на V заседании Национального курултая, состоялось 24 января.

    Комиссию по Конституционной реформе возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, ее заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева. В состав вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, региональных советов, экспертного и научного сообщества.

    Ключевые направления реформ: переход к однопалатному Парламенту — Курултаю, учреждение должности вице-президента, создание Халық Кеңесі — Народного Совета. Эти инициативы требуют комплексной проработки и закрепления в Конституции.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа
    Карина Кущанова
    Автор
