    21:19, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Жителей Конаева предупредили о тестировании экстренного оповещения

    ДЧС Алматинской области сообщает, что 22 сентября в 12:00 будет проведена техническая проверка системы экстренного мобильного оповещения населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    оповещение телефон
    Фото: pixabay.com

    На мобильные устройства жителей и гостей города Конаев поступит текстовое сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом.

    — Данная система будет использоваться для информирования населения в экстренных и чрезвычайных ситуациях. При получении таких сообщений, внимательно следуйте указанным инструкциям, — говорится в обращении. 

    Отметим, что сегодня около 16:25 жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении. 

    Позже сообщалось, что в 9 километрах на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение. Однако ощутимости на территории города не было. 

    В ДЧС пояснили, что система оповещения Mass Alert сработала автоматически.

    Между тем, в социальных сетях жители Алматы делись фото и видео эвакуации после неожиданного оповещения о землетрясении. 

    Отметим, что в мае 2024 года прошло успешное тестирование системы оповещения Mass Alert. Сначала оно проводилось для пользователей устройств на базе Android, а позднее система стала доступна и для владельцев iOS. 

    Система оповещения ДЧС МЧС Конаев
