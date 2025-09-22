Жителей Конаева предупредили о тестировании экстренного оповещения

На мобильные устройства жителей и гостей города Конаев поступит текстовое сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом.

— Данная система будет использоваться для информирования населения в экстренных и чрезвычайных ситуациях. При получении таких сообщений, внимательно следуйте указанным инструкциям, — говорится в обращении.

Отметим, что сегодня около 16:25 жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении.

Позже сообщалось, что в 9 километрах на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение. Однако ощутимости на территории города не было.

В ДЧС пояснили, что система оповещения Mass Alert сработала автоматически.

Между тем, в социальных сетях жители Алматы делись фото и видео эвакуации после неожиданного оповещения о землетрясении.

Отметим, что в мае 2024 года прошло успешное тестирование системы оповещения Mass Alert. Сначала оно проводилось для пользователей устройств на базе Android, а позднее система стала доступна и для владельцев iOS.