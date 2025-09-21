РУ
    17:36, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Оповещение о землетрясении прервало чемпионат мира по шахматам в Алматы

    В социальных сетях жители Алматы делятся фото и видео эвакуации после неожиданного оповещения о землетрясении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Многие горожане в панике покидали дома и торгово-развлекательные центры. Эвакуация затронула и участников чемпионата мира по шахматам среди детей, который проходил во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

    — Учебная тревога, сорвали чемпионат мира по шахматам. Спасибо, нашли когда баловаться... Представители 85 стран точно запомнят, — комментируют в соцсетях.

    Позже организаторы турнира прокомментировали случай.

    — В связи с чрезвычайной ситуацией, все партии на чемпионате мира по шахматам среди кадетов были срочно остановлены, организаторы обеспечили эвакуацию людей. После разрешения вернуться в здание начались новые партии. Игра пошла с нуля. Исключение только те партии, который были закончены до оповещения о ЧС, — говорится в сообщении.

    Напомним, сегодня около 16:25 жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении. 

    Позже стало известно, что в 9 километрах на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение. Однако ощутимости на территории города не было. 

    В ДЧС пояснили, что система оповещения Mass Alert сработала автоматически.

    Теги:
    Землетрясение Чемпион мира Шахматы Эвакуация Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
