Оповещение о землетрясении прервало чемпионат мира по шахматам в Алматы

Многие горожане в панике покидали дома и торгово-развлекательные центры. Эвакуация затронула и участников чемпионата мира по шахматам среди детей, который проходил во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

— Учебная тревога, сорвали чемпионат мира по шахматам. Спасибо, нашли когда баловаться... Представители 85 стран точно запомнят, — комментируют в соцсетях.

Позже организаторы турнира прокомментировали случай.

— В связи с чрезвычайной ситуацией, все партии на чемпионате мира по шахматам среди кадетов были срочно остановлены, организаторы обеспечили эвакуацию людей. После разрешения вернуться в здание начались новые партии. Игра пошла с нуля. Исключение только те партии, который были закончены до оповещения о ЧС, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 16:25 жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении.

Позже стало известно, что в 9 километрах на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение. Однако ощутимости на территории города не было.

В ДЧС пояснили, что система оповещения Mass Alert сработала автоматически.