Землетрясение зафиксировано близ Алматы: ощутимости не было

По данным ДЧС города, 21 сентября 2025 года в 16:25:19 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировала подземные толчки.

— Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 9 км на юго-запад от г. Алматы. Энергетический класс землетрясения 7.2. Магнитуда MPV 3.8. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости. Ощутимости на территории г.Алматы не было, — сообщили в ДЧС.

Ранее, сегодня около 16:26, жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении.

При этом в ДЧС пояснили, почему горожане получили тревожное уведомление. Там отметили, что система Mass Alert сработала автоматически.

Отметим, что в мае 2024 года прошло успешное тестирование системы оповещения Mass Alert. Сначала оно проводилось для пользователей устройств на базе Android, а позднее система стала доступна и для владельцев iOS.