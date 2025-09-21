РУ
    16:52, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение зафиксировано близ Алматы: ощутимости не было

    В 9 километрах на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    землетрясение в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform; Wikipedia

    По данным ДЧС города, 21 сентября 2025 года в 16:25:19 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировала подземные толчки.

    — Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 9 км на юго-запад от г. Алматы. Энергетический класс землетрясения 7.2. Магнитуда MPV 3.8. Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости. Ощутимости на территории г.Алматы не было, — сообщили в ДЧС.

    Ранее, сегодня около 16:26, жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении. 

    При этом в ДЧС пояснили, почему горожане получили тревожное уведомление. Там отметили, что система Mass Alert сработала автоматически.

    Отметим, что в мае 2024 года прошло успешное тестирование системы оповещения Mass Alert. Сначала оно проводилось для пользователей устройств на базе Android, а позднее система стала доступна и для владельцев iOS. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
