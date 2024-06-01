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    20:15, 31 Май 2024 | GMT +6

    Почему оповещение о ЧС назвали президентским - ответ акимата Алматы

    оповещение телефон
    Фото: pixabay.com

    31 мая в Алматы успешно протестировали систему мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В акимате города отметили, что сообщения о проверке системы оповещения пришли с пометкой «Президентское оповещение» или «Национальное оповещение».

    - Это связано с тем, что международной спецификацией 3GPP TS 23.041 стандартизированы названия заголовков каналов Cell Broadcast, в соответствии с этой спецификацией все производители телефонных аппаратов реализуют в своих мобильных устройствах на уровне операционных систем эти названия. Принятые международной спецификацией названия заголовков не изменяются. В этой связи вещание производилось на канале 4370 с зафиксированным заголовком «Президентское оповещение» и «Национальное оповещение», - объяснили в пресс-службе акимата.

    Сейчас разрабатываются требования для Республики Казахстан для производителей с заголовком «Национальное оповещение».

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Регионы Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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