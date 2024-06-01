Почему оповещение о ЧС назвали президентским - ответ акимата Алматы

В акимате города отметили, что сообщения о проверке системы оповещения пришли с пометкой «Президентское оповещение» или «Национальное оповещение».

- Это связано с тем, что международной спецификацией 3GPP TS 23.041 стандартизированы названия заголовков каналов Cell Broadcast, в соответствии с этой спецификацией все производители телефонных аппаратов реализуют в своих мобильных устройствах на уровне операционных систем эти названия. Принятые международной спецификацией названия заголовков не изменяются. В этой связи вещание производилось на канале 4370 с зафиксированным заголовком «Президентское оповещение» и «Национальное оповещение», - объяснили в пресс-службе акимата.