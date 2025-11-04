Жена шымкентского колдуна-садиста избежала наказания

Супруга шымкентского «целителя-садиста» оказалась в центре резонансного дела о жестоком обращении с несовершеннолетними. Вместе с мужем они взяли на воспитание шестерых приемных детей, которых Сманов жестоко истязал.

Жена целителя оставалась под следствием, однако ее статус как свидетеля исключал применение к ней процессуальных мер до окончания расследования. В ее отношении осуществлялось досудебное расследование по статье 140 части 2 УК РК «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним». За это мог быть назначен штраф до 160 МРП или арест на срок до 40 суток.

На официальный запрос Kazinform в департаменте полиции Шымкента пояснили, что материалы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей были выделены в отдельное производство.

— Проведен комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. В ходе расследования были опрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены очные ставки, — рассказала официальный представитель ДП Шымкента Баглан Исатаева.

По результатам следственных действий уголовное дело в отношении супруги Улугбека Сманова было прекращено. Это решение было согласовано с надзорным органом.

Напомним, в 2024 году это дело потрясло казахстанцев.



Семейная пара усыновила шестерых детей в 2021 году из детских домов Шымкента, Астаны, Алматы и Усть-Каменогорска. У супругов не было собственных детей.

В течение трех лет Улугбек Сманов, известный как «колдун-садист», издевался над детьми: кормил их мясом собак и кошек, связывал их и не купал по полгода. В результате дети были возвращены в детские дома.

Несмотря на ужасающие факты, сотрудники отдела опеки и участковый, которые не заметили странного поведения «целителя», не понесли наказания.

По их словам, они не знали, что Сманов занимается нетрадиционной медициной.

Кроме того, в 1993 году Сманов был причастен к убийству женщины, когда пытался лечить ее, но избежал наказания из-за психического расстройства.

В конечном итоге Улугбек Сманов был освобожден от уголовной ответственности за истязание детей. Суд признал его невменяемым из-за параноидной шизофрении и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре.