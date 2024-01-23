Землетрясение в Алматы никакой угрозы для инфраструктуры не представляло - сейсмолог

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев в ходе брифинга сообщил, землетрясение, которое произошло ночью, никакой угрозы для инфраструктуры и жителей города и области не представляло, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Территория обширная. Эпицентр находился именно намного ближе к поверхности земли, в связи с чем оно получило широкое распространение и эпицентр находился на пограничной территории - КНР и Республики Кыргызстан. Учитывая географическую близость - это порядка 265 километров, данное сейсмическое событие ощутили жители нашего города. Учитывая пять баллов, зафиксированных, никакой опасности для инфраструктуры города и Алматинской агломерации такое землетрясение не представляет, - заявил Даулет Сарсенбаев.

Он отметил, что институт сейсмологии фиксирует в год до 200 сейсмических событий вокруг Алматы.

- Прежде всего население должно понимать, что мы живем в сейсмоопасной зоне. Мы всегда должны быть готовы к подземным толчкам. Землетрясение остановить невозможно, но мы можем снизить ущерб, последствия разрушительного землетрясения. Событие, которое произошло сегодня ночью, никакой угрозы для инфраструктуры и жителей города и Алматинской области не представляло, - добавил он.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. В результате землетрясения пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется. Об этом также заявил сейсмолог.

Кроме того, в городе в каждом районе открылись точки сбора населения при ЧС.

В связи землетрясением в Алматы работает горячая линия по номеру: +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.