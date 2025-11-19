Трамп утверждает, что не имеет никакого отношения к Эпштейну

Во вторник Трамп сделал заявление, что отрицает какое-либо свое отношение к покойному Эпштейну, совершивший сексуальные преступления.

— Что касается файлов Эпштейна… Я не имею никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал его больным извращенцем, — заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

В июле издание WSJ опубликовало статью, в которой утверждалось, что среди материалов расследования по делу миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна, проведенного много лет назад, был сборник ко дню рождения за 2003 год, в котором одно письмо имеет отношение к тогдашнему магнату недвижимости Трампу. После этого Трамп подал иск против медиамагната Мердока после публикации WSJ.

Недавно также выяснилось, что Илон Маск и принц Эндрю упомянуты в последних документах по делу Эпштейна. Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за этого дела.

Ранее сенат США принял законопроект об обнародовании документов по делу финансиста Эпштейна. Теперь он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.