Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна

Принц Эндрю пять лет назад прекратил исполнять церемониальные обязанности как член королевской семьи, а теперь отказывается от титулов герцога Йоркского и кавалера Ордена подвязки.

Но, как сын покойной королевы, он остается принцем и, следовательно, восьмым в линии престолонаследия.

— Обсудив положение с Королем, а также с другими моими ближайшими и более дальними родственниками, мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и Королевской Семьи, — говорится в заявлении принца Эндрю. — Я решил, как я всегда это делал, поставить на первое место мой долг перед семьей и страной. Я остаюсь верен своему принятому пять лет назад решению отойти от публичной жизни. Теперь, с согласия Его Величества, мы считаем, что нам нужно сделать следующий шаг. Потому я впредь не буду пользоваться дарованными мне почетными титулами. Как я заявлял и ранее, я решительно отвергаю обвинения в мой адрес.

Теоретически принц Эндрю также остается государственным советником, который замещает короля, если тот находится за границей или болен.

Но это только в теории, поскольку он не является работающим членом королевской семьи, и, как и многие его нынешние должности, эта должность классифицируется как «неактивная».

Новые обвинения в адрес принца Эндрю — точнее, развитие старых — содержатся в посмертных мемуарах Вирджинии Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии.

Книга «Nobody’s Girl» («Ничья девочка»), написанная Вирджинией Джуффре, должна быть опубликована на следующей неделе — почти через шесть месяцев после того, как Джуффре покончила с собой — но уже на этой неделе отрывок из нее опубликовала британская газета Guardian.

В этом отрывке Джуффре описывает три случая, когда, по ее утверждению, принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь, и обвиняет его в том, что он «считал, [что секс с ней] был его правом по рождению».

В последний раз герцогство у высокопоставленного члена королевской семьи отнимали более 100 лет назад, рассказал он Би-би-си.

Это произошло в 1919 году, когда принц Карл Эдуард, один из внуков королевы Виктории, лишился титула герцога Олбани за участие в боевых действиях на стороне Германии во время Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что в последних документах по делу Эпштейна упомянуты Илон Маск и принц Эндрю.