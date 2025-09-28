Илон Маск и принц Эндрю упомянуты в последних документах по делу Эпштейна

В серии из более чем 8 500 новых файлов, обнародованных законодателями-демократами в комитете по надзору Палаты представителей США, были раскрыты ассоциации нескольких видных фигур с осужденным сексуальным преступником.

Новые файлы, включающие журналы телефонных сообщений, бортовые журналы, записи транзакций, финансовый учет и ежедневные расписания, показали, что Илон Маск, глава Tesla, SpaceX и X, был приглашен на печально известный остров Эпштейна в декабре 2014 года.

Запись в расписании Эпштейна гласит: «Напоминание: Илон Маск на острове 6 декабря (все еще происходит?)». Маск ранее заявил, что он был приглашен на остров Эпштейна — Литл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США — но отклонил приглашение. Он утверждает свою невиновность, заявляя, что не поддерживал связи с Эпштейном.

Отдельно в бортовом журнале за 2000 год упоминается, что принц Эндрю, герцог Йоркский, был одним из пассажиров. Детали показывают, что рейс, который вылетел 12 мая, отправился из Тетерборо в Нью-Джерси в Уэст-Палм-Бич во Флориде. В манифесте также указано, что на борту самолета были Джеффри Эпштейн и его давняя партнерша и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл. Британский королевский представитель решительно отрицает любую неправомерность и пока не прокомментировал это последнее раскрытие.

Запись, опубликованная комитетом Конгресса, также показала, что предприниматель и видный донор Республиканской партии Питер Тиль был запланирован на обед с Эпштейном в ноябре 2017 года.

Бывший советник президента США Дональда Трампа и политический комментатор Стив Бэннон также упомянут в новых файлах, так как в одной из записей указано, что он планировал завтрак 17 февраля 2019 года.

Кроме того, в файлах также упоминаются планы на завтрак с основателем Microsoft Биллом Гейтсом в декабре 2014 года.

Не предполагается, что лица, упомянутые в частичных записях, представленных имением Джеффри Эпштейна в комитет по надзору, знали о предполагаемой преступной деятельности, за которую финансист позже был арестован.

Эпштейн покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка в августе 2019 года, ожидая суда по обвинению в торговле людьми. Он и его партнерша Гислейн Максвелл обвинялись в торговле и привлечении молодых девушек на свой частный остров для высокопоставленных клиентов, включая законодателей, предпринимателей и знаменитостей. Максвелл, британская светская львица, в настоящее время отбывает 20-летний срок по делу о торговле людьми. Недавно она подала петицию в Верховный суд США с просьбой отменить ее приговор.