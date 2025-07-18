Трамп угрожает подать в суд на Wall Street Journal из-за статьи о его связях с Эпштейном

В четверг издание WSJ опубликовало статью, в которой утверждалось, что среди материалов расследования по делу миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна, проведенного много лет назад, был сборник ко дню рождения за 2003 год, в котором одно письмо имеет отношение к тогдашнему магнату недвижимости Трампу.

В сообщении Truth Social Трамп назвал эту историю «ложной, злонамеренной и клеветнической» и заявил, что Wall Street Journal, материнская компания NewsCorp и ее почетный председатель Руперт Мердок были предупреждены о том, что им грозит судебное преследование в случае публикации истории.

— The Wall Street Journal и лично Руперт Мердок были предупреждены напрямую президентом Дональдом Трампом, что якобы напечатанное ими письмо президента Трампа Эпштейну — подделка, и если они его опубликуют, на них подадут в суд, — говорится в сообщении.

Вскоре после этой публикации Трамп также заявил, что поручит генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать некоторые файлы уголовного дела Эпштейна.

— Учитывая смехотворную огласку, предоставленную Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания Большому жюри при условии одобрения суда, — написал Дональд Трамп.

Бонди заявила в четверг, что она готова обратиться в суд с просьбой опубликовать эти документы в пятницу.

Трамп столкнулся с негативной реакцией своего электората после того, как на прошлой неделе Министерство юстиции и ФБР опубликовали отчет, в котором не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих теории заговора о жизни и смерти финансиста.

В 2019 году Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

Бонди, Трамп и другие должностные лица администрации выдвигали различные теории заговора и утверждали, что вскоре будут опубликованы документы, раскрывающие правду о Джеффри Эпштейне.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис выступили с критикой в адрес Трампа.