Конгресс США принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Конгресс США принял законопроект с требованием опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой.

Законопроект, одобренный ранее в Палате представителей Конгресса США, был принят Сенатом единогласно.

Теперь он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали новые письма из дела финансиста и осужденного педофила Джеффри Эпштейна, в которых несколько раз упоминается президент США Дональд Трамп.