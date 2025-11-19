Нижняя палата конгресса США одобрила закон о публикации данных по делу Эпштейна

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой.

В поддержку документа, обязывающего Министерство юстиции США опубликовать материалы по делу Эпштейна, высказались 427 законодателей, против выступил 1 член нижней палаты Конгресса. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса США. В случае утверждения законопроекта в верхней палате Конгресса он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

17 ноября Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он подписать соответствующий законопроект, заявил, что полностью поддерживает его. Ранее он призвал своих однопартийцев-республиканцев в Конгрессе проголосовать в поддержку законопроекта, обвинив при этом своих оппонентов из Демократической партии в том, что они намеренно продвигают дело Эпштейна, чтобы "отвлечь внимание от успеха республиканцев".

Демократы на прошлой неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало, в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, обязывающий Минюст обнародовать материалы по делу Джеффри Эпштейна, если документ будет принят Конгрессом.