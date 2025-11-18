Трамп подпишет закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна

Американский президент Дональд Трамп заверил, что готов разрешить раскрытие властями США всех имеющихся у них материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, но не желает, чтобы это отвлекало внимание от работы вашингтонской администрации.

-Я в полной мере это поддерживаю, — подчеркнул он, отвечая в Белом доме на вопрос, подпишет ли он законопроект, который обязывает администрацию США опубликовать материалы, если его поддержит Конгресс. — Мы уже предоставили 50 тыс. страниц [документов]. Но сколько бы мы ни предоставляли [материалов], этого никогда не бывает достаточно, — сказал Трамп, имея в виду требования опубликовать больше документов.

Американский лидер сравнил это со скандалом, который касался ложных утверждений о его сговоре с российской стороной.

— Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну, — подчеркнул Трамп, говоря о себе и о других республиканцах. — Демократы имеют. Все его друзья были демократами». «Они постоянно были с ним. А я никогда не был, — заверил он.

Американский лидер в связи с этим возложил на демократов ответственность за недавний бюджетный кризис в США, который, по его словам, стоит стране «сотни миллиардов долларов». Трамп также повторил, что публикация этих документов, по его мнению, не должна отвлекать внимание от «недавних успехов» администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев проголосовать за публикацию документов Эпштейна, а Министерство юстиции расследовать связи покойного миллиардера с высокопоставленными американскими чиновниками.

При этом Трамп ранее отрицал какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном, а в Белом доме письма назвали попыткой очернить президента США.