Известные лица США фигурируют в деле Эпштейна

Трамп заявил «Нам нечего скрывать» и призвал республиканцев в Палате представителей поддержать публикацию документов на этой недели, связанных с покойным Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, сообщает NBC News.

— Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время покончить с этой мистификацией демократов, устроенной леворадикальными сумасшедшими, чтобы отвлечь внимание от Большого успеха республиканцев, — сообщил Дональд Трамп в Truth Social.

Президент США назвал попытки обнародовать эти документы «обманом», заявив, что демократы поднимают этот вопрос, чтобы «скрыть свои неудачи в вопросе приостановки работы правительства».

Трамп также дал поручение Министерству юстиции по расследованию связей Эпштейна с известными демократами, такими как бывший президент Билл Клинтон.

— Министерство юстиции уже предоставило общественности десятки тысяч страниц, посвященных Эпштейну, изучаются различные демократы (Билл Клинтон, Рида Хоффман, Ларри Саммерс и т. д.) и их отношения с Эпштейном. Давайте начнем говорить о рекордных достижениях Республиканской партии и не попадаться в «ловушку» Эпштейна, которая на самом деле является проклятием для демократов, а не для нас. Сделаем Америку снова великой! , — отметил Дональд Трамп в Truth Social.

Представитель Клинтон заявил в интервью NBC News, что опубликованные электронные письма «доказывают, что Билл Клинтон ничего не делал и ничего не знал».

В файлах Эпштейна проходят ряд известных людей США, пишет ВВС.

Документы включают переписку между Эпштейном и Ларри Саммерсом, занимавшим пост министра финансов в администрации бывшего президента-демократа Билла Клинтона.

Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал несколько электронных писем между Эпштейном и Кэтрин Рюммлер, юристом, которая работала юрисконсультом Белого дома во время президентства Барака Обамы.

Инвестор-миллиардер и сторонник Трампа Питер Тиль появился в последних документах Эпштейна.

В последнем опубликованном документе содержатся переписки между знаменитым лингвистом Ноамом Хомским и Эпштейном. Многие из их бесед носили академический или личный характер.

Эпштейн консультировался с публицистом Пегги Сигал, когда вокруг него и его соратников разгорался скандал.

Также в документах проходит Майкл Вулфф, американский журналист и обозреватель, а также автор книг о богатых и знаменитых людях.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

Ранее сообщалось, что Трамп отрицал какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном, а в Белом доме письма назвали попыткой очернить президента США.