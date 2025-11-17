РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:49, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Известные лица США фигурируют в деле Эпштейна

    Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев проголосовать за публикацию документов Эпштейна, а Министерство юстиции расследовать связи покойного миллиардера с высокопоставленными американскими чиновниками, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Известные лица США фигурируют в деле Эпштейна
    Фото: oxu.az

    Трамп заявил «Нам нечего скрывать» и призвал республиканцев в Палате представителей поддержать публикацию документов на этой недели, связанных с покойным Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, сообщает NBC News.

    — Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время покончить с этой мистификацией демократов, устроенной леворадикальными сумасшедшими, чтобы отвлечь внимание от Большого успеха республиканцев, — сообщил Дональд Трамп в Truth Social.

    Президент США назвал попытки обнародовать эти документы «обманом», заявив, что демократы поднимают этот вопрос, чтобы «скрыть свои неудачи в вопросе приостановки работы правительства».

    Трамп также дал поручение Министерству юстиции по расследованию связей Эпштейна с известными демократами, такими как бывший президент Билл Клинтон.

    — Министерство юстиции уже предоставило общественности десятки тысяч страниц, посвященных Эпштейну, изучаются различные демократы (Билл Клинтон, Рида Хоффман, Ларри Саммерс и т. д.) и их отношения с Эпштейном. Давайте начнем говорить о рекордных достижениях Республиканской партии и не попадаться в «ловушку» Эпштейна, которая на самом деле является проклятием для демократов, а не для нас. Сделаем Америку снова великой! , — отметил Дональд Трамп в Truth Social.

    Представитель Клинтон заявил в интервью NBC News, что опубликованные электронные письма «доказывают, что Билл Клинтон ничего не делал и ничего не знал».

    В файлах Эпштейна проходят ряд известных людей США, пишет ВВС.

    Документы включают переписку между Эпштейном и Ларри Саммерсом, занимавшим пост министра финансов в администрации бывшего президента-демократа Билла Клинтона.

    Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал несколько электронных писем между Эпштейном и Кэтрин Рюммлер, юристом, которая работала юрисконсультом Белого дома во время президентства Барака Обамы.

    Инвестор-миллиардер и сторонник Трампа Питер Тиль появился в последних документах Эпштейна.

    В последнем опубликованном документе содержатся переписки между знаменитым лингвистом Ноамом Хомским и Эпштейном. Многие из их бесед носили академический или личный характер.

    Эпштейн консультировался с публицистом Пегги Сигал, когда вокруг него и его соратников разгорался скандал.

    Также в документах проходит Майкл Вулфф, американский журналист и обозреватель, а также автор книг о богатых и знаменитых людях.

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

    Ранее сообщалось, что Трамп отрицал какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном, а в Белом доме письма назвали попыткой очернить президента США.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают