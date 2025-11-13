Дело Эпштейна: обнародованы новые письма, в которых упоминается Трамп

Что в письмах

— Первыми из почти трех тысяч документов, которые получил комитет, были опубликованы три письма. Имя предполагаемой жертвы (или жертв) в них скрыто. Через несколько часов после этого президент США опубликовал в своей сети сразу два поста с комментариями ситуации. «Демократы пытаются опять напомнить об измышлениях по поводу Джеффри Эпштейна, потому что они готовы на все — только бы отвлечь внимание от того, насколько плохо они себя повели по поводу шатдауна и очень многих других вопросов», — отмечено в сообщении.

Как пишет издание, во время шатдауна демократы блокировали бюджетный законопроект, настаивая на продлении субсидий на медицинское страхование.

Позиция Белого дома

Трамп отрицает какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном, а в Белом доме письма назвали попыткой очернить Трампа.

— Демократы выборочно слили электронные письма либеральным СМИ, чтобы создать ложную версию событий и очернить президента Трампа, — заявила до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Неодназначные переписки

BBC детально изучил все три письма.

Первое письмо — переписка Эпштейна с его подругой, светской львицей Гислейн Максвелл, в апреле 2011 года. Финансист обращает ее внимание на то, что Трамп — «собака, которая еще не залаяла».

Издание приводит выдержки из письма: «[Жертва] провела много часов у меня дома с ним», — пишет Эпштейн. «Его имя ни разу не упоминалось», — добавил он. На это Максвелл ответила: «Я думала об этом…».

Со ссылкой на CNN, BBC пишет, что контекст этой переписки неочевиден. Эпштейн на тот момент уже вышел на свободу, отсидев 13 месяцев в тюрьме: в 2008 году он признал вину в подстрекательстве к проституции, в том числе в отношении несовершеннолетних, и был приговорен к 18 месяцам заключения.

Максвелл летом 2025 года говорила, что она никогда не видела, чтобы Дональд Трамп был в доме Эпштейна.

Другое письмо Эпштейн написал в январе 2019 года журналисту Майклу Волффу, автору нескольких книг о Трампе.

«Трамп сказал, что он попросил меня отчислиться [из клуба Мар-а-Лаго]. Никогда [я не был] членом. Конечно, он знал о девочках, потому что он попросил Гислейн остановиться», — написал Эпштейн.

В Белом доме ранее говорили, что Трамп запретил Эпштейну посещать Мар-а-Лаго, потому что финансист был «мерзавцем», а сам Трамп говорил, что Эпштейн «воровал» у него работниц из спа в клубе во Флориде.

Республиканцы в Комитете по надзору считают, что демократы скрыли в опубликованных письмах имя Вирджинии Джуффре, одной из главных жертв Эпштейна. Об этом же заявляет и Белый дом.

— Неназванная жертва, упомянутая в этих электронных письмах, — это покойная Вирджиния Джуффре, которая неоднократно заявляла, что президент Трамп не был вовлечен в какие-либо противоправные действия и «не мог быть более дружелюбным» по отношению к ней в ходе их ограниченного общения, — заявила Кэролайн Ливитт. — Факт остается фактом: президент Трамп выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба несколько десятилетий назад за то, что тот вел себя непристойно по отношению к своим сотрудницам, в том числе к Джуффре. Эти истории — не более чем недобросовестные попытки отвлечь внимание от исторических достижений президента Трампа, и любой американец, обладающий здравым смыслом, видит, что это обман и явная попытка отвлечь внимание от возобновления работы правительства.

Еще одна опубликованная переписка, вновь между Эпштейном и Волффом, датируется 15 декабря 2015 года и озаглавлена «Предупреждение».

В ней Волфф предупреждает финансиста, что CNN планирует задать Трампу вопрос о его отношениях с Эпштейном. В тот день на телеканале проходили дебаты республиканцев в рамках праймериз, чтобы определиться с кандидатом в президенты. Эпштейн не упоминался в дебатах.

Финансист в ответ спрашивает у журналиста: «Если бы мы могли придумать ответ для него, каким, думаешь, он должен был бы быть?».

На это Волфф отвечает: «Я думаю, пусть он сам себя закопает. Если он скажет, что он не был в [твоем] самолете или [у тебя] дома, это даст тебе ценный пиар и политическую „разменную монету“. Ты можешь закопать его таким образом, что это может быть выгодно для тебя. Или, если действительно будет похоже, что он победит, ты можешь спасти его, тем самым он окажется у тебя в долгу. Конечно, возможно, что на вопрос он ответит, что Джеффри — отличный парень, с которым поступили несправедливо, который стал жертвой политической корректности, которая будет вне закона при Трампе».

— Эта последняя переписка вызывает вопиющие вопросы о том, что еще скрывает Белый дом и каким был характер отношений между Эпштейном и президентом. Министерство юстиции должно полностью и незамедлительно сделать файлы Эпштейна доступными общественности. Комитет по надзору будет продолжать требовать ответов и не остановится, пока мы не добьемся справедливости для жертв, — заявил конгрессмен Роберт Гарсия, ведущий демократ в Комитете по надзору.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

В июле издание WSJ опубликовало статью, в которой утверждалось, что среди материалов расследования по делу миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна, проведенного много лет назад, был сборник ко дню рождения за 2003 год, в котором одно письмо имеет отношение к тогдашнему магнату недвижимости Трампу. После этого Трамп подал иск против медиамагната Мердока после публикации WSJ.

Недавно также выяснилось, что Илон Маск и принц Эндрю упомянуты в последних документах по делу Эпштейна. Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за этого дела.