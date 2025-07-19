Трамп подал иск против медиамагната Мердока после публикации WSJ

В 18-страничном заявлении юридическая команда Трампа обвиняет News Corp — материнскую компанию газеты Wall Street Journal в «вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов достоверности информации».

Ответчиками выступают авторы статьи, медиамагнат Руперт Мердок, сама газета и главный редактор WSJ Роберт Томпсон. Сторона Трампа требует возмещения ущерба в размере не менее 10 млрд долларов.

Как передает CNBC, иск касается статьи о коллекции писем, подаренных Джеффри Эпштейну в 2003 году на его 50-летие, включая записку с именем Трампа и контур обнаженной женщины.

Но в заявлении отмечается, что в своей статье газета не опубликовала сам рисунок или письмо, автором которых, по утверждениям журналистов, является Трамп.

— Причина этих неудач в том, что не существует подлинного письма или рисунка, — написал адвокат Трампа в иске.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал о том, что подаст в суд на The Wall Street Journal и потребовал обнародовать некоторые материалы дела Эпштейна.

В 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.