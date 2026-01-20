Я против пустых фантазий и голословных обещаний — Касым-Жомарт Токаев

— Истинная сила любого государства — в народе. Благодаря созидательной энергии наших граждан я твердо убежден, что страна способна противостоять любым трудностям и препятствиям, добиваясь значительных успехов. Как вы знаете, я не склонен чрезмерно увлекаться разработкой всевозможных планов и стратегий. Потому что я против пустых фантазий и голословных обещаний. При определении ориентиров на будущее и формировании планов необходимо смотреть на жизнь трезво и реалистично, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.