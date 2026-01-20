РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:42, 20 Январь 2026

    Я против пустых фантазий и голословных обещаний — Касым-Жомарт Токаев

    Формируя ориентиры на будущее и разрабатывая планы, необходимо исходить из реалий жизни. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая, проходящего в городе Кызылорде, передает Kazinform.

    Фото: Аkorda

    — Истинная сила любого государства — в народе. Благодаря созидательной энергии наших граждан я твердо убежден, что страна способна противостоять любым трудностям и препятствиям, добиваясь значительных успехов. Как вы знаете, я не склонен чрезмерно увлекаться разработкой всевозможных планов и стратегий. Потому что я против пустых фантазий и голословных обещаний. При определении ориентиров на будущее и формировании планов необходимо смотреть на жизнь трезво и реалистично, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, на Курултае Президент отметил значимость кино и искусства для укрепления национальной идентичности.

    Глава государства также заявил о необходимости строительства драмтеатра и современной библиотеки в Кызылорде.

    Ранее Президент Казахстана высказался о проблеме Аральского моря, заявив, что его спасение является актуальной задачей всего человечества.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Национальный курултай
    Автор
