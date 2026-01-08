Всю ночь тушили возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы
К утру поступило сообщение о полной ликвидации возгорания, передает агентство Кazinform со ссылкой на МЧС РК.
По прибытию первых пожарных расчетов было установлено, что происходит открытое горение складского помещения.
Спасатели работали по повышенному рангу. На месте был создан штаб пожаротушения, на тушении задействовали 85 человек личного состава и 22 единиц техники.
На месте пожара организовали три боевых участка. В ликвидации пожара задействовали автопоезд МЧС.
Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.
К 02.11 поступило сообщение о локализации огня. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящее здание.
