    07:20, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Всю ночь тушили возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы

    К утру поступило сообщение о полной ликвидации возгорания, передает агентство Кazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: МЧС РК

    По прибытию первых пожарных расчетов было установлено, что происходит открытое горение складского помещения.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Спасатели работали по повышенному рангу. На месте был создан штаб пожаротушения, на тушении задействовали 85 человек личного состава и 22 единиц техники.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: МЧС РК

    На месте пожара организовали три боевых участка. В ликвидации пожара задействовали автопоезд МЧС.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: МЧС РК

    К 02.11 поступило сообщение о локализации огня. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящее здание.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Как сообщалось ранее, из-за пожара в многоэтажке Талдыкоргана эвакуировали 35 человек.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
