Всю ночь тушили возгорание склада по шоссе Северное кольцо в Алматы

По прибытию первых пожарных расчетов было установлено, что происходит открытое горение складского помещения.

Фото: МЧС РК

Спасатели работали по повышенному рангу. На месте был создан штаб пожаротушения, на тушении задействовали 85 человек личного состава и 22 единиц техники.

Фото: МЧС РК

На месте пожара организовали три боевых участка. В ликвидации пожара задействовали автопоезд МЧС.

Фото: МЧС РК

Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.

Фото: МЧС РК

К 02.11 поступило сообщение о локализации огня. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящее здание.

Фото: МЧС РК

