Пожар на складе в Алматы локализован

— Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящее здание, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Алматы произошел пожар на складе. Спасатели работали по повышенному рангу. На тушении задействовали 85 человек личного состава и 22 единицы техники, а также автопоезд МЧС.

Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.

На месте пожара были организованы три боевых участка.