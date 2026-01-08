РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:34, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар на складе в Алматы локализован

    Силами МЧС РК пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы удалось локализовать, передает агентство Kazinform.

    Пожар, Алматы, пожарные
    Фото: МЧС РК

    — Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящее здание, — сообщили в ведомстве. 

    Напомним, в Алматы произошел пожар на складе. Спасатели работали по повышенному рангу. На тушении задействовали 85 человек личного состава и 22 единицы техники, а также автопоезд МЧС.

    Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.

    На месте пожара были организованы три боевых участка. 

