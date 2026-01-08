02:34, 08 Январь 2026 | GMT +5
Пожар на складе в Алматы локализован
Силами МЧС РК пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы удалось локализовать, передает агентство Kazinform.
— Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящее здание, — сообщили в ведомстве.
Напомним, в Алматы произошел пожар на складе. Спасатели работали по повышенному рангу. На тушении задействовали 85 человек личного состава и 22 единицы техники, а также автопоезд МЧС.
Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.
На месте пожара были организованы три боевых участка.