Пожар на складе в Алматы: что известно

На месте пожара организованы три боевых участка.

МЧС поделилось кадрами тушения пожара.

— Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой. Тушение пожара продолжается, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Алматы огнеборцы тушат пожар на складе. Спасатели работают по повышенному рангу. На тушении задействовано 85 человек личного состава и 22 единицы техники.