РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:58, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар на складе в Алматы: что известно

    В ликвидации пожара на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы задействовали автопоезд МЧС, передает агентство Kazinform.

    Пожар на складе в Алматы
    Кадр из видео

    На месте пожара организованы три боевых участка.

    МЧС поделилось кадрами тушения пожара. 

    — Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой. Тушение пожара продолжается, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, в Алматы огнеборцы тушат пожар на складе. Спасатели работают по повышенному рангу. На тушении задействовано 85 человек личного состава и 22 единицы техники. 

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Алматы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают