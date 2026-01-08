00:58, 08 Январь 2026 | GMT +5
Пожар на складе в Алматы: что известно
В ликвидации пожара на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы задействовали автопоезд МЧС, передает агентство Kazinform.
На месте пожара организованы три боевых участка.
МЧС поделилось кадрами тушения пожара.
— Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой. Тушение пожара продолжается, — сообщили в ведомстве.
Напомним, в Алматы огнеборцы тушат пожар на складе. Спасатели работают по повышенному рангу. На тушении задействовано 85 человек личного состава и 22 единицы техники.