    00:11, 08 Январь 2026 | GMT +5

    В Алматы 85 огнеборцев тушат пожар на складе

    Подразделения МЧС города Алматы ликвидируют возгорание складского помещения по шоссе Северное кольцо, передает агентство Kazinform.

    В Алматы 85 огнеборцев тушат пожар на складе
    Фото: МЧС РК

    Как сообщается, по прибытии первых пожарных было зафиксировано открытое горение. На месте спасатели работают по повышенному рангу: поданы пожарные стволы, автоцистерны подключены к гидрантам.

    В Алматы 85 огнеборцев тушат пожар на складе
    Фото: МЧС РК

    По информации службы 112, пострадавших нет.

    — На месте создан штаб пожаротушения, на тушении задействовано 85 человек личного состава и 22 единицы техники, — сообщили в ведомстве. 

    Ранее мы сообщали о пожаре в 12-этажном ЖК в Алматы, где были эвакуированы 60 человек.

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Алматы
