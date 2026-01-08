00:11, 08 Январь 2026 | GMT +5
В Алматы 85 огнеборцев тушат пожар на складе
Подразделения МЧС города Алматы ликвидируют возгорание складского помещения по шоссе Северное кольцо, передает агентство Kazinform.
Как сообщается, по прибытии первых пожарных было зафиксировано открытое горение. На месте спасатели работают по повышенному рангу: поданы пожарные стволы, автоцистерны подключены к гидрантам.
По информации службы 112, пострадавших нет.
— На месте создан штаб пожаротушения, на тушении задействовано 85 человек личного состава и 22 единицы техники, — сообщили в ведомстве.
