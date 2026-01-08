В Алматы 85 огнеборцев тушат пожар на складе

Как сообщается, по прибытии первых пожарных было зафиксировано открытое горение. На месте спасатели работают по повышенному рангу: поданы пожарные стволы, автоцистерны подключены к гидрантам.

Фото: МЧС РК

По информации службы 112, пострадавших нет.

— На месте создан штаб пожаротушения, на тушении задействовано 85 человек личного состава и 22 единицы техники, — сообщили в ведомстве.

