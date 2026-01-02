РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:38, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар в 12-этажном ЖК Алматы: эвакуированы 60 человек

    В Алматы сотрудники МЧС ликвидировали пожар в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Рыскулбекова, передает Kazinform.

    пожарные
    Фото: МЧС РК

    По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что открытым пламенем охвачена квартира на 12-м этаже 12-этажного дома. На месте оперативно были поданы пожарные стволы, автоцистерны подключены к пожарным гидрантам.

    В ходе проведения спасательных мероприятий по лестничному маршу эвакуированы 60 человек, из них 20 детей. Информации о пострадавших на линию экстренных служб «112» не поступало.

    Благодаря слаженным действиям огнеборцев распространения огня на соседние помещения удалось не допустить. Пожар полностью ликвидирован.

    Напомним, ранее из-за пожара в многоэтажке в Таразе объявили ЧС на объекте.

