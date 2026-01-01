Пожар в многоэтажке: в Таразе объявили ЧС на объекте

Глава региона сообщил, что для установления причин возгорания и определения объёма причинённого ущерба создана специальная комиссия.

— В связи с произошедшим объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Ущерб будет рассчитан по каждой квартире, а восстановительные работы проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства. Всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь, — сказал аким области.

В настоящее время подрядными организациями демонтируется повреждённое кровельное покрытие и начаты восстановительные работы. Ремонт квартир будет осуществляться после завершения оценочных мероприятий профильной комиссией.

Аким области подчеркнул важность привлечения жильцов дома к работе комиссии по изучению последствий происшествия, а также поручил городским службам обеспечить своевременное и качественное выполнение поставленных задач.

Напомним, 31 декабря 2025 года в 22:18 на балконе указанного жилого дома произошло возгорание, после чего огонь распространился на кровлю. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям были эвакуированы 100 человек, в том числе 30 детей. В 00:13 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 62 человека личного состава и 22 единицы техники. Часть жильцов многоэтажного дома временно размещена в гостинице.

В соответствии с поручением акима области на месте происшествия работу продолжают заместитель акима области Алтай Али и аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.